Okullar yarıyıl tatilinde: Karne notlarına da uzaktan eriştiler

Yaklaşık 18.5 milyon öğrenci için yarıyıl tatili başladı.

Nisan ara tatilinin de yarıyıl tatiline eklenmesiyle öğrenciler 15 Şubat Pazartesi gününe kadar tatil yapacak. Öğrencilere seslenen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “15 Şubat’tan itibaren sizleri okullarda görmek, okullarda karşılamak istiyoruz. Salgın koşullarını dikkate alarak bu değerlendirme yapılıyor” dedi. Karne notlarına da uzaktan eriştiler Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitime EBA üzerinden evlerinde devam eden öğrenciler yarıyıl karnelerini de internet üzerinden görebildi. Edirne Selimiye İmam Hatip Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi Ceylin Mergü de karne sevincini evinde yaşadı. Bilgisayarından e-Okul sistemine giren Mergü, ilk dönem karne notlarını görüntüledi. Karnesindeki notlarının iyi olduğunu gören Mergü sevincini annesi Hafize Mergü’yle paylaştı. Ceylin’in sınıf öğretmeni Derya Çilingirler de EBA üzerinden karne etkinliği düzenledi. Kırklareli’nde de Gazi Osman Paşa İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Berke Türkeş, ilk karne heyecanını evde yaşadı. Okulunu, arkadaşlarını ve öğretmenini çok özlediğini vurgulayan Türkeş, “İnşallah koronavirüs gider de arkadaşlarımla oynarım, okuluma gidebilirim” dedi. Ara tatili dinlenerek geçirmeyi düşündüklerini belirten Türkeş, ders tekrarı yapmaya özen göstereceklerini sözlerine ekledi. Edirne/Kırklareli - aa AA

Okunma Sayısı: 157

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.