"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 OCAK 2021 CUMA - YIL: 51

Okullar yarıyıl tatilinde: Karne notlarına da uzaktan eriştiler

22 Ocak 2021, Cuma 13:30
Yaklaşık 18.5 milyon öğrenci için yarıyıl tatili başladı.

Nisan ara tatilinin de yarıyıl tatiline eklenmesiyle öğrenciler 15 Şubat Pazartesi gününe kadar tatil yapacak. Öğrencilere seslenen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “15 Şubat’tan itibaren sizleri okullarda görmek, okullarda karşılamak istiyoruz. Salgın koşullarını dikkate alarak bu değerlendirme yapılıyor” dedi.

Karne notlarına da uzaktan eriştiler

Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitime EBA üzerinden evlerinde devam eden öğrenciler yarıyıl karnelerini de internet üzerinden görebildi. Edirne Selimiye İmam Hatip Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi Ceylin Mergü de karne sevincini evinde yaşadı. Bilgisayarından e-Okul sistemine giren Mergü, ilk dönem karne notlarını görüntüledi. Karnesindeki notlarının iyi olduğunu gören Mergü sevincini annesi Hafize Mergü’yle paylaştı. Ceylin’in sınıf öğretmeni Derya Çilingirler de EBA üzerinden karne etkinliği düzenledi. Kırklareli’nde de Gazi Osman Paşa İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Berke Türkeş, ilk karne heyecanını evde yaşadı. Okulunu, arkadaşlarını ve öğretmenini çok özlediğini vurgulayan Türkeş, “İnşallah koronavirüs gider de arkadaşlarımla oynarım, okuluma gidebilirim” dedi. Ara tatili dinlenerek geçirmeyi düşündüklerini belirten Türkeş, ders tekrarı yapmaya özen göstereceklerini sözlerine ekledi. Edirne/Kırklareli - aa

AA

Okunma Sayısı: 157
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'AB Konseyi ve Komisyonu Başkanı Türkiye'ye gelecek'

    Yüz yüze eğitime geçilmeli

    İsrail zulme doymuyor

    Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanık hakkındaki beraat kararlarını bozdu

    Erdoğan, 2. parti aşılar ve erken seçime ilişkin soruları cevapladı

    ABD’li Müslümanlardan Biden’a tebrik

    '15 Şubat'tan itibaren sizleri okullarımızda görmek istiyoruz'

    Okullar yarıyıl tatilinde: Karne notlarına da uzaktan eriştiler

    ABD'de Ulusal Muhafızlardan kötü muamele tepkisi

    Kenya'da 'çekirge istilası' alarmı!

    Twitter’dan Çin’e Uygur Türkü kilidi

    2020, Türkiye'nin en kurak 6. yılı oldu

    'Anayasa Mahkemesi'nin kararları bağlayıcıdır'

    Gıda fiyatları niye artıyor?

    Yavuz Bahadıroğlu vefat etti

    Okullar ‘kontrollü’ bir şekilde açılmalı

    Uzaktan çalışma kabusa dönüştü

    Bu ateş hepimizi yakar

    Esnaf yardımlarına banka hacizi

    Küresel salgının son 24 saati

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    ABD sistemi ve Biden
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Uygurlar: İnsanlığın son imtihanı!
    Cevher İLHAN

    AKP iktidarı Türkiye’yi taşıyamıyor...
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    “Dindar iktidar” Çin’e bir şey demeyecek mi?
    Ahmet BATTAL

    Ben yapmadım, elim yaptı
    İbrahim ERSOYLU

    Gıybet hastalığı
    Şükrü BULUT

    Çin vebası ne zaman bitecek...
    Genel

    Gıda fiyatları niye artıyor?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.