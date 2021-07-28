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28 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

'Okulları açmak noktasında çok kararlıyız'

28 Temmuz 2021, Çarşamba 17:35
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların yüz yüze eğitime açılması noktasında kararlı olduklarını bildirdi.

Bakan Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Anadolu Medeniyetleri Müzesinde düzenlenen "Telafide Ben de Varım" etkinliğinin ardından basın mensuplarının yüz yüze eğitime ilişkin sorularını yanıtladı.

Kovid-19 vaka sayılarındaki artışın yüz yüze eğitime başlama tarihini nasıl etkileyeceğine yönelik soru üzerine Selçuk, okullardaki temizlik ve diğer hazırlıkların son hızla yürütüldüğünü belirtti.

Selçuk, yeni eğitim öğretim yılının hazırlıklarını değerlendirmek amacıyla dün 81 ilden Milli Eğitim müdürleriyle toplantı yapıldığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Okulların 6 Eylül'de açılması bizim için son derece önemli. Çocuklarımızın, velilerimizin, öğretmenlerimizin sabrı konusunda gerçekten müteşekkiriz. Okulları açmak noktasında tüm toplumumuzun katkısını bekliyoruz. Biz hazırız ve toplumun sağduyusunun, desteğinin bu konuda hayati bir önem taşıdığının tekrar tekrar vurgusunu yapmak istiyorum. Okulları açmak noktasında çok kararlıyız."

Türk Tabipleri Birliğinin okulların açılması için aşı yaşının düşürülmesi ve sınıfların bölünmesi önerisini hatırlatılan Selçuk, "Bu konuda elbette geçtiğimiz yıl da var olan bir çalışma var. Bugün yanılmıyorsam Bilim Kurulu'nun da bir toplantısı söz konusu. Orada da bu konular görüşülecek. Bizler de zaten sürekli bir iletişim ve irtibat içindeyiz. Bu konularla ilgili bilim insanlarının yönlendirmesi ve birlikte çalışma devam ediyor." ifadelerini kullandı.

AA

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