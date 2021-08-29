Önceliğimiz okulları açık tutmak

MillÎ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Millî Eğitim Bakanlığı olarak birinci önceliğimiz tüm sağlık önlemlerini alarak okulları açık tutmaktır. Bununla ilgili tüm önlemlerimizi de aldık. Bu önlemlerin takipçisi olacağız. Velilerimiz çok rahat olsunlar.” dedi.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in açıklamaları şöyle: 2021-2022 eğitim ve öğretim yılını, tüm kademe ve tüm sınıf seviyelerinde 6 Eylül Pazartesi günü gerekli tedbirler alınarak haftada beş gün yüz yüze eğitimle başlatıyoruz. Servislerdeki ve okullardaki hijyen tedbirleri, maske kullanımı, havalandırma gibi tüm ayrıntıları Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışarak alınması gereken önlemleri tüm valiliklere, tüm illerimize, tüm ilçelerimize bildirdik. Öğrencilerimize yönelik aşı ve PCR testi zorunluluğu bulunmuyor. Sadece öğretmenlerimiz değil servis şoförlerinden, servislerde görevli yardımcı personel, okullardaki idarî personel, kantin ve yemekhane çalışanlarına kadar eğitim-öğretim ortamına dahil olan tüm çalışanlarımız aşı olmak istiyorsa aşı olacak. Aşı zorunlu değil, süreç gönüllülük esasına göre işliyor. Öğrencilerimizle bir araya gelmesi zorunlu olan öğretmen ve okul çalışanlarımızın aşı olmayacaksa haftada iki defa PCR testi yaptırma zorunluluğu var. Tüm öğretmenler, personel ve öğrenciler okullara maske takarak gelecek. Okullara ziyaretçi kısıtı getirilecek. Önlemlerin takipçisi olacağız. Velilerimiz çok rahat olsun. Okul bazlı ortaya koyduğumuz Kovid-19 önlemleri için elektronik takip sistemimiz hazır. Çoklu kontrolle sistemin sağlıklı çalışabilmesiyle ilgili tüm önlemlerimizi aldık. İstirhamım tüm veli, öğretmen ve çalışanlarımızın Kovid-19 Rehberi’ndeki kuralları harfiyen yerine getirmeleri. Kurallara uyarsak bu süreçleri çok rahat yönetebiliriz. AA

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