ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 OCAK 2026 PAZAR - YIL: 56

Özel okullara 83 milyon lira ceza kesildi

18 Ocak 2026, Pazar 12:45
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 ve 2024-2025 eğitim ve öğretim yıllarında ücret konusunda 1931 kuruma, toplam 83 milyon 16 bin 769 lira idari para cezası uyguladı.

48 özel okulun ruhsatı, "hayalet sınıf"lar sebebiyle iptal edildi

 

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın ve bazı milletvekilleri, Milli Eğitim Bakanlığına yazılı soru önergesi vererek, Türkiye genelinde 2025-2026 eğitim öğretim yılı için özel okullarda belirlenen ortalama yıllık eğitim ücreti ve servis, yemek, kitap, kırtasiye gibi ek hizmet bedellerini sordu.

Türkiye genelinde faaliyet gösteren özel okulların, son yıllarda eğitim-öğretim ücreti ve dışında kalan servis, yemek, kitap, kırtasiye, etkinlik, kıyafet gibi kalemlerde ciddi oranlarda artışlar yaptığı ve bu durumun veliler üzerinde büyük bir mali baskı oluşturduğu vurgulanan soru önergesinde, ayrıca 2023-2024 ve 2024-2025 eğitim-öğretim yıllarında, özel okulların belirlenen zam sınırını aştığı gerekçesiyle işlem yapılan okul sayısı ve bu okullara uygulanan cezalar soruldu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından verilen yanıtta, Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında MEB'e bağlı faaliyet gösteren özel okullarda 2025-2026 eğitim ve öğretim yılına ait ortalama eğitim ücretinin 232 bin 534 lira 22 kuruş, ortalama etüt ücretinin 58 bin 418 lira 28 kuruş, ortalama takviye kurs ücretinin 57 bin 88 lira 32 kuruş, ortalama kitap-kırtasiye ücretinin 52 bin 181 lira 22 kuruş, ortalama kıyafet ücretinin 23 bin 984 lira, ortalama yemek ücretinin 99 bin 546 lira 51 kuruş ve ortalama servis ücretinin 93 bin 620 lira 84 kuruş olduğu bilgisi verildi.

Tekin tarafından verilen yanıtta, bakanlığın Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin "Ücret tespiti" başlıklı maddesindeki şu hüküm hatırlatıldı:

"Kurumlar, öğrenci veya kursiyerlerden; yemek, kahvaltı, pansiyon/yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt, uluslararası diploma ve sertifika programı ve benzeri hizmetler karşılığında alacakları ücretleri mayıs ayının sonuna kadar; servis hizmeti karşılığında alacakları ücreti ise ilgili mevzuatına göre servis ücret tarifelerinin belirlendiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde tespit ederler. Ücret ilanını ilk kez yapacak okullar hariç olmak üzere faaliyetlerine devam eden okulların kademe başlangıçları ile ara sınıflarının bu fıkrada sayılan yemek ve kahvaltı ile servis ücreti dışındaki hizmetlerinin ücretleri belirlenirken bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen ücret; okulda devam eden öğrencilerin hizmet ücretleri belirlenirken ise öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen ücret dikkate alınır ve bu ücretlere [(bir önceki yılın Aralık ayı yıllık Yurt içi ÜFE+bir önceki yılın Aralık ayı yıllık TÜFE)/2] oranından fazla artış yapılamaz."

Söz konusu yönetmelik kapsamında özel öğretim kurumlarının denetimlerinin yapıldığı belirtilen yanıtta, "2023-2024 ve 2024-2025 eğitim ve öğretim yıllarında ücret konusunda yaklaşık 6 bin 500 kurum hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmış olup, 1931 kuruma toplam 83 milyon 16 bin 769 lira 25 kuruş idari para cezası uygulanmıştır." ifadesine yer verildi.

AA

