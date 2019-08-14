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14 AĞUSTOS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Özel yurt veya ev tutarken bu uyarılara dikkat edin!

14 Ağustos 2019, Çarşamba 13:00
TÜDEF Genel Başkanı Koçal, üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanması sonrası öğrencilerin özel yurt veya ev tutarken mağdur olmaması için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, "Öğrenciler, özel yurt ile sözleşme imzalamadan önce yurdun kendisine vereceği hizmetlerin tamamını ayrıntılı olarak sözleşmeye yazdırmalı. Öğrenciler seçtikleri yurt ile yapacakları yıllık sözleşmeyi çok iyi okuyarak imzalamalı." dedi.

TÜDEF Genel Başkanı Koçal, üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanması sonrası öğrencilerin özel yurt veya ev tutarken mağdur olmaması için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Koçal, üniversiteye yeni yerleşen öğrencilerin Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (YURTKUR) yurtlarına yerleşememeleri durumunda özel yurtları ve ev kiralamayı tercih ettiklerini belirterek, bu süreçte bir an önce barınma ihtiyacını halletmek isteyenlerin hata yapabildiğini veya dolandırıcılarla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Özel yurtlarla sözleşme imzalarken dikkat edilmesi gereken hususlara değinen Koçal, şunları kaydetti:

"Yurdun öğrencilere vereceği hizmetler çok iyi sorgulanmalı, güvenlik, temizlik, ısınma, yemek, ders çalışma alanları, konaklama yapılacak odalar, özel etüt odaları, kantin ya da dinlenme bölümleri gibi sosyal mekanlar görülerek karar verilmeli. Öğrenciler, özel yurt ile sözleşme imzalamadan önce yurdun kendisine vereceği hizmetlerin tamamını ayrıntılı olarak sözleşmeye yazdırmalı. Öğrenciler seçtikleri yurt ile yapacakları yıllık sözleşmeyi çok iyi okuyarak imzalamalı. Yurdun mutlaka Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı olmasına dikkat edilmeli. Aksi takdirde vereceğiniz paralar boşa gidebilir ve ortada kalabilirsiniz."

Koçal, yurtların sözleşme imzalama aşamasında depozito talep etmesi halinde bir aylık tutardan fazla ücret verilmemesi gerektiğini kaydederek, verilen depozitonun ne şekilde iade edileceğinin açıkça yazılmasının öneminden bahsetti.

'Yurt şartları sağlamazsa sözleşme tek taraflı feshedilebilir'

Koçal, özel yurtlara kayıt yaptıran öğrencilerin imzaladıkları sözleşmeleri 15 Eylül'e kadar feshetmeleri halinde sözleşmede yazılı olan yıllık barınma ücretinin yüzde 10'unu ödemesi gerektiğini belirterek, "15 Eylül ve sonrasında ayrılanlar ise barınma hizmeti aldığı aylar ile içinde bulunulan ayın ücretinin tamamını ve kalan aylara ait barınma ücretinin yüzde 30'unu ödemesi lazım." dedi.

Yurtların en fazla bir aylık ücret tutarında depozito alabileceğini dile getiren Koçal, bu ücretin daha sonra iade edilmesi gerektiğini bildirdi.

Koçal, yurt ile yapılan sözleşmede anlaşılan temizlik, yemek gibi şartların sağlanmaması halinde sözleşmenin tek taraflı feshedilebileceğinin altını çizerek, bu durumda herhangi bir cayma bedeli ya da cezai şart alınamayacağını vurguladı.

'Evi görmeden kapora vermeyin'

Koçal, öğrencilerin kiralık evlerde yaşadığı sorunlar arasında "konutta kaç kişinin kaldığı" konusunun bulunduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"Öğrenci okula başladıktan sonra yeni arkadaşlar ediniyor veya kira ağır geldiği için kendi sınıfından başka insanlarla beraber kalmaya karar veriyor. Bu gibi durumlarda ev sahibi problem çıkarabiliyor. Bu yüzden kiralık ev sözleşmesi yaparken evde kaç kişinin kalacağı gibi durumlar mutlaka sözleşmede belirtilmeli. Sözleşme kiracı lehine olduğu için geri adım atılmadığı takdirde hiçbir problem yaşanmaz. Ayrıca evin fiziki özellikleri incelenmeli, eksik veya tamirat gereken durumlar önceden belirlenmeli."

Koçal, ev arayan öğrencileri dolandırmak isteyenlerin olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mesela kişi kendisine ait olmayan dairenin fotoğrafını ilana koyup ilgi çekiyor. Bu kişiler kendilerini arayanlara, 'İlandaki daireye çok talep var, ciddi düşünüyorsanız kaporayı yatırın.' diyor. Hesaba para yattığı andan itibaren telefonlarını kapatarak ortadan kaybolan bu kişilere bir daha da ulaşılamıyor. Bu gibi mağduriyetlerle karşılaşmamak için daire görülmeden peşinat, kapora verilmemeli, depozito ev sahibine verilmeli, hatta hesabına yatırılmalı."

AA

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