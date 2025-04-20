Proje okul atamaları iptal edilmeli

Eğitim Sen, Cağaloğlu Anadolu Lisesi önünde bir açıklama yaparak proje okul uygulamaları ve atamalarına tepki gösterdi.
Orak açıklamada “Proje okulları uygulaması derhal sonlandırılmalıdır! Bu okullara yönelik yönetmelik geri çekilmeli, yapılan atamalar iptal edilerek liyakat esaslı ve şeffaf bir biçimde yeniden düzenlenmelidir. Öğretmenlerin isteği dışında hiçbir atama (re’sen atama dahil) gerçekleştirilmemelidir! Eğitimde adaletin ve eşitliğin sağlanması için, kıdem, deneyim ve mesleki yeterlilik esas alınmalıdır.” denildi.
İstanbul - anka