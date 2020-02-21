Risale-i Nur’a göre hayat prensipleri konuşuldu

Demokrat Eğitimciler Derneği, Yeni Asya Vakfı’nda “Risale-Nur’da Hayat Prensipleri” isimli bir seminer düzenledi.

Gazetemiz yazarlarından İbrahim Ersoylu’nun yaptığı seminerde, Risale-i Nur’da yer alan imanı kurtarmak ve muhafaza etmek, başkalarının imanına destek ve kuvvet vermek, hayatta iktisat ve kanaatle yaşamak, israf ve tebzirden kaçınmak, istiğna düsturu ile amel etmek; başkalarından zekât, sadâka istememek, amelinde ihlâslı olmak, kardeşlerini ve istişare kararlarını istişare meclisleri haricinde tenkit etmemek, kimseyi gıybet etmemek ve huzurunda başkasının gıybet yapmasına müsaade etmemek, nazikâne, nezihane ve kavl-i leyyinle hareket etmek, kardeşlerinin meziyetleriyle şakirane iftihar etmek, kimseyi haset etmemek, farzları yapıp kebairden kaçınmak, dini siyasete alet eden siyasî ve dünyevî cereyanlara kapılmamak gibi düsturlara dikkat çekildi ve izahı yapıldı. Seminerin sonunda konuşmacı mevzu ile alâkalı soruları cevaplandırdı.

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