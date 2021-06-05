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5 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

‘Sanal hayat’tan uzak durun

05 Haziran 2021, Cumartesi
“Siyasiler üsluplarında birleştirici, kucaklayıcı olmalı” diyen psikiyatri uzmanı Dr. İsmail Gökşen, ailelere de “Sanal yaşam, sosyal yaşam değil, maskeli yaşam” uyarısı yaptı.

Psikiyatri uzmanı Dr. İsmail Gökşen, son iki yılda dünyada ve Türkiye’de etkili olan küresel salgın kaynaklı sorunlara dikkat çekti. “Siyasiler üslûplarında birleştirici, kucaklayıcı olmalı” diyen Gökşen, ailelere de “Sanal yaşam sosyal yaşam değil, maskeli yaşam” uyarısı yaptı.

Yaşanan sürecin fertlerde ve toplumda endişe, kaygı ve buna benzer depresyon eğilimi ve gerilim oluştuğunu vurgulayan Dr. Gökşen şunları söyledi: “Bu gerilimi azaltmak için siyasilere çok büyük görev düşmekte. Üsluplarına dikkat ederek, yumuşak daha kucaklayıcı, daha birleştirici olan duygu ve düşüncelerini ifade etmeli. Siyasiler böylece üsluplarına dikkat ederek gerilimi azaltan bu söylemlerine dikkat ederek daha sorumlu davranmalıdır.

“SİYASİLER, HALKI SAKİNLEŞTİRİCİ OLMALI”

 

“Ülkemiz içinde, bu korona döneminde insanlarımızın sosyal medyaya yönelmesi ve bu sosyal medyadaki olumsuzluklar mutsuzlukları getirip, şu an yaşadığımız bazı olumsuzluklar sanal durumlar gerçekmiş gibi algılandığından bu da mutsuzluğa götürmektedir. Koronanın ülkemiz ve insanlığın getirdiği büyük bir sıkıntı var. Bu sıkıntı içinde de özellikle halktan birçok insanları görüyoruz ki gergin, huzursuz, sıkıntılı durumlarını biraz daha abartı olarak anlatmaya çalışıyor. Bu işe siyasiler de adeta körüklüyormuş gibi bir durum oluyor. Üsluplarının daha sağlıklı ve halkı sakinleştirici yönü olan konuşmaları, tavsiyeleri, bu konudaki tutum ve davranışlarını çok iyi ve daha iyi ayarlamaları lazım.

“HALK ARASINDA KLİNİK DEPRASYON VAR”

“Artık bu koronanın da önünde olmamız lazım. Bunun önüne geçmek için de toplumsal ve bireysel olarak güçlü olmak gerekir. Halk arasında klinik depresyon var. Belli çizgilerden sonra depresyon başlıyor. Biraz gerilim, sıkıntı, huzursuzluk ya da kendini iyi hissetmeme gibi durumların hemen bir ağır hastalık niteliğinde algılanması da bu işi körükleyebilir. Aslında böyle bir şey yok.

“AİLELER BİRBİRLERİNE DAHA SIKI BAĞLI OLMALI”

“Endişe, kaygı artınca aile içi şiddet da artmış oluyor. Sanal yaşam maskeli yaşam olduğu için özellikle bu korona süreci içerisinde ailelerin birbirini daha sıkı ve birbirlerine bağlı olmaları gerekir. Sıkıntılı süreçler tabi geçici süreçlerdir. Böyle zamanlarda ümitli, iyimser ve mutlu olmak, gelecek için iyi olan zihni hareketleri daha iyi hale getirdiği için bundan dolayı ümitli olmak gerekir. Kayseri - anka

 

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