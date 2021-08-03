Tatil için gittiği köyde yaz Kur’an kursu açtı

Emekli din dersi öğretmeni ve ilahiyatçı Cevat Çakır, yaz tatilini geçirmek için geldiği köyünde, komşuların talebi üzerine çocuklara Kur’an öğretmeye başladı.

HABER: SEYHAN ŞENTÜRK

Köy camiinde görevli imam hatip olmadığı için çocukların Kur’ân öğrenemediğini ifade eden Çayeli, Ormancık Köyü mensupları, çocuklarının Kur’ân okumayı öğrenmesi için talepte bulundu. Talep üzerine Ormancık Köyü Mahmutoğlu Mahallesinde kısa süreli yaz Kur’ân kursu faaliyete geçti.

HOCA ÇOCUKLARIN AYAĞINA GİTTİ

Köy camisi mahalleye uzak olduğu için iştirak az olur endişesiyle, yaz Kur’ân kursu çocukların mahallesindeki köy sohbet odasında açıldı. Ormancık Köyü Mahmutoğlu Mahallesinde açılan yaz Kur’ân kurusuna 10’dan fazla öğrenci katıldı ve kısa sürede Elif-Ba’yı öğrenip Kur’ân okumaya başladı.

Tatil için gittiği köyünde çocuklara Kur’ân öğreten emekli din dersi öğretmeni ve ilahiyatçı Cevat Çakır, “20 yıl önce de köyümüzde böyle bir kurs düzenlemiş ve çocuklara Kur’ân okumayı öğretmiştik. Böyle bir talep gelince hemen kabul ettik. Çocukları teşvik için piknik düzenlemeyi de kararlaştırdık. Ayrıca, kurs bitiminde tarihi köy camimizde bir merasim düzenlemeyi de kararlaştırdık. Kur’ân okumayı öğrenen çocuklara bazı hediyeler ve misafirlere de ikram yapmayı planladık. Sağ olsun komşularımız kurs ve progaramlar için her türlü desteği veriyor. Bu arada çocuklardan ayrı olarak 50 yaş üstü iki kişi için de ayrı kurs açtık ve onlar da Kur’ân okuyamayı öğrendi. İnşallah benzer faaliyetler önümüzdeki yıllarda da devam eder” dedi.