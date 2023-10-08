Velilere KDV şoku

Seçimlerin hemen ardından bütçeye kaynak sağlamak amacıyla Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarında yapılan artış iğneden ipliğe her şeye zam olarak yansıdı. Zamdan nasibini okul ücretleri de aldı.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, okul yöneticilerinin velilerden talep ettiği KDV farkı özel okulun yıllık ücretine ve aylık taksit tutarlarına göre değişiyor. Velilere gönderilen yazıda, öğrenci başına 7 bin lirayı bulan KDV farklarının okula kalmayacağı, Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) gönderileceği bilgisi verildi. Gönderilen borç yazıları velilerle okul yönetimleri arasında gerginliklere de yol açtı. KDV farkı okul ücretine göre değişiyor. Örneğin okul ücreti yıllık 100 bin lira olan veliler 1.683 lira, 300 bin lira olanlar 5.050 lira KDV farkı ödemek zorunda kalacak. Haber Merkezi

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