YDS başvurularında son gün yarın

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 12 Nisan'da uygulanacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) için başvurular yarın sona erecek. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2020-YDS kılavuzundan ulaşılabilecek. Öte yandan YDS/1 için geç başvuru günü ise 10 Mart olarak belirlendi. AA

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