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1 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Yeni fakülte ve enstitüler kuruldu

30 Haziran 2020, Salı 09:00
Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı enstitü, fakülte ve yüksekokul kurulması, kapatılması, birleştirilmesi ile adlarının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete’de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, bazıları enstitü ve fakülteler şöyle; Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ankara Üniversitesine bağlı Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Necmettin Erbakan Üniversitesine bağlı Ereğli Ziraat Fakültesi ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kuruldu. Üsküdar Üniversitesine bağlı Diş Hekimliği Fakültesi, Yozgat Bozok Üniversitesine bağlı Diş Hekimliği Fakültesi, Marmara Üniversitesine bağlı Mimarlık ve Tasarım Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı İzmir, Trabzon, Bursa Tıp fakülteleri ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı tıp fakültesinin kurulması kararlaştırıldı.

AA

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