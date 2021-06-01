Yüz yüze eğitim başladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye genelinde yüz yüze eğitimin ilkokullarda bugün başladığını, ortaokul ve liselerde 7 Haziran'da başlayacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından sosyal medya hesabından okullarda uygulanacak yüz yüze eğitim takvimini açıkladı.

Selçuk, “Bugün (dün) ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi’den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlıyoruz.” bilgisini paylaştı. Millî Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise ülke genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında, tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacağı, diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edeceği bildirildi. 7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitimin haftada 2 gün yapılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacaktır. Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu’ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecektir”Ankara - aa

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Karneler 18 Haziran’da

Türkiye genelinde öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini 18 Haziran’da alacak, 2 Temmuz’a kadar okullardaki telafi programına katılabilecek. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı karneleri okullarda 18 Haziran’da dağıtılacak. İsteyen öğrencilere telafi programı için okullar 2 Temmuz’a kadar açık olacak.

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Yüz yüze eğitim sevinci

Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında “kademeli normalleşme” sürecine geçilmesiyle ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında yüz yüze eğitim başladı. Millî Eğitim Bakanlığı’nın, ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında yüz yüze eğitime geçileceği kararı üzerine Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’daki okullarda öğrenci ve öğretmen hareketliliği başladı. Trakya’da belirtilen kademeler arasında yer alan ilkokul ve okul bünyesindeki ana sınıflarına giden öğrenciler de anne ve babalarıyla eğitim kurumlarının yolunu tuttu. Sınıflara sosyal mesafe kuralına uygun olarak yerleştirilen öğrenciler ders başı yapmanın mutluluğunu yaşadı. Kırklareli - aa