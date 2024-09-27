122 milyar dolar borca 47.3 milyar dolar faiz

Ekonomist Alaattin Aktaş, Ekonomim’de “Bu nasıl borç; adeta ödedikçe artıyor!” başlıklı yazı yazdı.

Aktaş, yazısında şu ifadeleri kullandı: “Ağustos sonunda 122 milyar dolar olan borç için bundan sonra 115.3 milyar doları anapara, 47.3 milyar doları da faiz olmak üzere tam 162.6 milyar dolar ödenecek. Dikkatinizi çekmiştir; 122 milyar borç için nasıl oluyor da 115 milyar anapara ödemesi yetiyor diye düşünmüşsünüzdür. Bunu ben de düşündüm ve Maliye’ye sordum. (Verilen yanıta göre merkezi yönetim dış borç stoku IMF’nin üye ülkelerin resmi rezervlerine katkıda bulunmak amacıyla tahsis ettiği SDR’yi de içeriyor. SDR tahsisatı borç stokunun bir unsuru olarak gösteriliyor, ancak üye ülke bunu kullanmadığı takdirde doğal olarak bu tutar ödeme projeksiyonunda yer almıyor. IMF’nin Türkiye’ye SDR tahsisatı ağustos ayı itibarıyla 7.3 milyar dolar düzeyinde bulunuyor.)”

Haber Merkezi