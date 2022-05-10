2 TL’lik madeni para basılacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan son onay çıkarsa, haziran ayı içinde 2 TL’lik madeni paralar tedavüle sokulacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane Genel Müdürlüğü’nün 2 TL’lik madeni para basmak için hazırlık yaptığı öğrenildi. Daha önce, 5 TL’lik madeni para ve 500 TL’lik banknot basarak piyasaya sürüleceği iddia edilse de bakanlık kaynakları bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtiyor. independentturkish’in haberine göre, 5 ve 500 TL iddiaları doğru olmasa da Darphane bir süredir 2 TL’lik madeni paralar için hazırlık içinde. Darphane yönetiminden Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bu konuda bir öneri gittiği ifade edilirken bakanlık yönetiminin bu duruma sıcak baktığı belirtiliyor. Bakanlıktan son onay çıkarsa, haziran ayı içinde 2 TL’lik madeni paralar tedavüle sokulacak. Haber Merkezi

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