2019’da büyük çaplı iflâslarda rekor

Allianz Ekonomik Araştırmalar ve Euler Hermes’in araştırmasına göre geçtiğimiz yıl global iflâslarda gözle görülür bir artış kaydedildi.

50 milyon Euro üzerinde ciroya sahip şirketlerin iflâslarında rekor artış gözlemlendi. 2019 yılında kümülatif ciroları 205 milyon Euro’yu aşan 342 büyük çaplı iflâs yaşandı. Son çeyrekte hızlanan iflâslar hem sayı hem de toplam büyüklük bakımından da rekor düzeye ulaştı. 2019 yılının son çeyreğinde 94 büyük iflâs kaydedilirken bu rakam 2016’dan bu yana en yüksek seviye olarak gerçekleşti. Yıl boyunca iflâs eden şirketlerin toplam ciroları da 205,6 milyar Euro’ya ulaştı. Ciroları 1 milyar doları aşan şirketlerde ise iflâslar geçen yıla göre 19 vaka artışıyla 49’a yükseldi. İstanbul - Aslan Özdemir

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