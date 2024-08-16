2025 tarım için çok daha zor olacak

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, iktidarın uyguladığı politikalar değişmediği sürece 2025’in tarım için çok daha zor olacağını söyledi.

Kemer sıkma politikalarından tarıma da yeterli desteğin verilemeyeceğinin anlaşıldığını belirten Suiçmez, gelecek yıl ödenecek desteklerin halen açıklanmadığına dikkat çekti. Cumhuriyet’in haberine göre Suiçmez, şunları söyledi: “Girdilerde mazotta, tohumda, ilaçta, gübrede, yemde, sulamada kullanılan elektrikte çiftçi lehine indirimler yapılmadığı sürece üreticinin işi zor. ÖTV’nin sıfırlanması, KDV’nin indirilmesi, sulamada kullanılan elektriğe indirim yapılması gerekirken tam tersine zam yapılmasını göz önüne alırsak, ayrıca destek bütçesinin yetersizliği, geç ödenmesi, girdilerdeki artış, sulamada planlama yapılmaması da birlikte değerlendirildiğinde, politikaların değişmediği ortada.” Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 202

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.