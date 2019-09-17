400’den fazla AVM var

AVM ve zincir marketlerin cirolarını her ay artırırken esnafı daha da zor duruma soktuğunu vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkemizde 400’ün üzerinde AVM, 36 Binin üzerinde zincir market her ay cirosunu artırırken bu durum esnafımızı zor durumda bırakıyor. Neredeyse her ilimizde olan, hatta büyükşehirlerde ihtiyacın çok üzerinde olan AVM’ler ile, mantar gibi her sokak başına açılan zincir marketlerin sayıları ile çalışma saatlerine bir düzenleme getirilmeli. En önemlisi zincir marketlerin açılışları bir kurala bağlanmalı. Her isteyen istediği yere zincir market açmamalı” dedi.

Palandöken, “Her ay cirolarını artırırken aynı zamanda yeni AVM inşaatları da başlıyor. Şehirlerin merkezlerinde, bazen yan yana açılarak, hem birbirlerine, hem caddelerdeki esnafımıza zarar veriyorlar. Görüntü kirliliğinin yanı sıra, içinde her sektörden büyük mağaza bulundurduğu için esnafımızın ekmeğini bölüyorlar. Nüfusa oranla en az esnafın, AVM sayısı en çok olan 3 büyükşehir yani İstanbul, Ankara, İzmir’de olması da bu durumun en açık örneğidir. Yine en önemlisi bir diğer konu ise zincir marketler de aynı şekilde her sokağa yan yana üç beş tane açılıyor. 1 kişiye ait 10 bin market var. Bu kabul edilemez” diye konuştu. Ankara - Recep Gören

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