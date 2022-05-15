6 ayda yüzde 132 zamlandı

Akaryakıt fiyatları cep yakmaya devam ediyor. 2 Aralık 2021 tarihinde litresi 9.12 TL’den satılan benzinin fiyatı dün itibarıyla 21.15 TL’ye çıktı.

Böylece son 6 aydaki fiyat artışı yüzde 131.90 olurken, Türk Lirası’ndaki değer kaybı ve petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle önümüzdeki günlerde de zam dalgasının devam edeceği ifade ediliyor. Benzine Ramazan Bayramı’ndan önce 1.33 TL zam yapıldıktan sonra 3 gün önce de 78 kuruş zam gelmişti. 20 TL seviyesini aşan benzin ve motorine dün gece yarısından itibaren gizli zam yapıldığı belirtiliyor. Sözcü gazetesinin haberine göre; benzin fiyatına 4 kuruş, motorin fiyatına ise 3 kuruş zam yapıldığı iddia edilirken, bunun pompa fiyatına yansımadığı, dağıtıcı şirketin kârı için devreye alındığı kaydediliyor. Haber Merkezi

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