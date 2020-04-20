6 otomotiv fabrikası üretime yeniden başladı

Corona virüsü nedeniyle otomotiv sektöründe üretime ara veren çoğu fabrikada bugünden itibaren faaliyetler yeniden başlıyor. Bazı fabrikalarda ise üretim hazırlığı Avrupa’ya paralel olarak Mayıs’a uzamış durumda.

Türk otomotiv üreticilerinin büyük bölümü, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ara verdiği üretime, gerekli önlemleri alarak yeniden başlayacaklarını duyurdu. Mart ayı ortalarında alınan durdurma kararlarıyla otomotiv üretimi durma noktasına gelirken, bazı firmalar gerekli tedbirleri alarak fabrikaların kapılarını açmaya başladı. Merceses-Benz Türk, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgiler doğrultusunda, gerekli tüm tedbirleri alarak 20 Nisan'da Hoşdere Otobüs Fabrikası ve 24 Nisan'da da Aksaray Kamyon Fabrikası'nda faaliyetlerine tekrar başlayacağını duyurdu. Honda Türkiye ise gerekli tüm tedbirler alınarak 20 Nisan’da Kocaeli Şekerpınar’daki fabrikasında faaliyetlerine tekrar başlayacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, Covid-19 salgınının etkisiyle 23 Mart'ta geçici askıya alınan üretim faaliyetlerinin, gerekli tüm tedbirler alarak 20 Nisan'da faaliyetlerine tekrar başlayacağı kaydedildi. Hyundai Assan da son açıklamasında İzmit'teki fabrikasında üretim faaliyetlerinin 20 Nisan'da başlayacağı bildirildi. Karsan Otomotiv de 20 Nisan itibarıyla bazı üretim birimlerinde minimum çalışan sayısıyla ve resmi makamlarca önerilen tedbirlere uyularak üretime kısmi olarak başlanmasına karar verildiğini duyurdu. Otokar ve Türk Traktör ise bugünden itibaren gerekli tedbirleri alarak kademeli olarak yeniden faaliyete geçecek. Anadolu Isuzu ise 13 Nisan'dan yeniden üretime başlamıştı. NTV

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