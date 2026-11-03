2026’da yüzde 1 bile düşmedi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayı enflasyon verilerine göre, yıllık enflasyonda dört aydır devam eden düşüş serisi sona ererken, ocak ve ekim ayları arasındaki sınırlı gerileme dikkat çekti.

TÜİK bildiğiniz gibi TÜİK verilerine göre, Ocak 2026’da yüzde 30,65 olan yıllık enflasyon, ekim ayında yüzde 29,77 olarak gerçekleşti. Böylece dokuz aylık süreçte yıllık enflasyon yalnızca 0,88 puan geriledi. Enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan politikalara rağmen yıllık enflasyondaki düşüşün bir puana bile ulaşmaması dikkat çekti. Haber Merkezi

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