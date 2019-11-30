9 milyon işsiz var

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Avrasya Sanayi ve İş Adamları Derneği (ASİAD) Olağan Genel Kurulu’nda konuşma yaptı.

Dünyayı dikkate almadan politika oluşturulmasının pek kolay olmadığını ifade eden Karamollaoğlu, adaletin tam olarak gerçekleşmediği bir yerde huzuru ve barışı aramanın mümkün olmadığını dile getirdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Türkiye’deki işsizlik rakamlarına değinerek, şunları kaydetti: “Türkiye’de eğer işsizlik artıyorsa, resmî rakamlarla bile 5 milyona yaklaşmışsa, gayriresmî olarak 8-9 milyon insan işsizse, ekonomik yönden gelir seviyemiz yükseliyor, insanlar geçimlerini sağlıyor dememiz mümkün değil. Diğer konu, gelir dağılımında adalettir. Sosyal demokratik anlayışa sahip olan arkadaşlar genelde gelir dağılımının artmasından çok âdil olmasının üzerinde dururlar. Toplu sözleşmeye girerken hep açlık sınırında sözleşme yapmaya mecbur muyuz? Hâlbuki çalışan insanın cebine girecek para doğrudan doğruya tekrar iş adamının cebine girer. Yeter ki sosyal adalet gerçekleşsin.” AA

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