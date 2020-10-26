Açlık sınırı 2 bin 482 TL

Türk-İş’in çalışanların geçim şartlarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı “Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması”nın ekim ayı sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, bu ay dört kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden “açlık sınırı” 2 bin 482 lira olarak belirlendi. Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen “yoksulluk sınırı” ise 8 bin 86 lira oldu. Bekar bir çalışanın “yaşama maliyeti” aylık 3 bin 35 lira olarak hesaplandı.

GIDA ÜRÜNLERİNDE YILLIK ARTIŞ YÜZDE 20.59

Ankara’da yaşayan dört kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgarî harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 1,41 artış gösterdi. Yılın 10 aylık bölümü itibarıyla fiyatlardaki artış yüzde 14,78’i bulurken, gıda enflasyonunda 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 20,59 oldu. Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 14,54 olarak hesaplandı.

Ankara - Adnan Solmaz