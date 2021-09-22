'Alım gücü zamlarla eriyor'

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, dar ve sabit gelirlilerin satın alma gücünün zamlar karşısında aydan aya mum gibi eridiğini söyledi.

Bİrleşİk Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, gıda fiyatlarında yaz aylarında yaşanan zam yağmurunun Eylül’de de devam ettiğini, Eylül’de gıda fiyatlarında bir önceki aya göre yüzde 2,1 oranında artış yaşandığını, temel gıda fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 37,6 olarak gerçekleştiğini ifade etti. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonun Ar-Ge bi-rimi KAMUAR’ın, fiyatlarını Ankara’daki pazar ve marketlerden düzenli olarak derlediği ve halkın en fazla tükettiği 76 gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak yaptığı “halkın enflasyonu” araştırmasının Eylül 2021 sonuçları açıklandı. Gıda fiyatlarında Eylülde yüzde 2,1 oranıyla devam eden zam sağanağı; açlık ve yoksulluk sınırının altında bir gelir ve dolayısıyla harcamayla yaşamak zorunda olan vatandaş sayısını arttırmaya devam ediyor. Dar ve sabit gelirlilerin satın alma gücü zamlar karşısında aydan aya mum gibi eriyor.

DOKUZ AYLIK DEĞİŞİM

Gıda fiyatlarında Ocak-Eylül dönemindeyüzde 26,6 oranında artış yaşandı. Yılın ilk dokuz aylık döneminde ekmek, bulgur, un makarna fiyatlarında yüzde 21,3, et ve balık fiyatlarında yüzde 25,6, süt, süt ürünleri ve yumurta fiyatlarında yüzde 21,5 oranında artış gözlendi. Yağ fiyatlarında ise yüzde 24 oranında artış oldu. Bu dönemde meyve fiyatlarında yüzde 83,9, sebze fiyatlarında yüzde 19,6 oranında yükseliş kaydedildi. Bakliyat fiyatlarında yüzde 14,9 oranında diğer işlenmiş gıda fiyatlarında ise yüzde 8,6 oranında artış oldu.

YILLIK DEĞİŞİM

Gıda fiyatlarında yıllık olarak ise (Eylül 2020’ye göre) yüzde 37,6 oranında artış gözlendi. Bu yıl Eylülde geçen yılın Eylül ayına göre ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarında yüzde 36,8, et-balık fiyatlarında 22,4, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 28,7 oranında artış oldu. Bir yıl öncesine göre yağ fiyatları yüzde 48,2 oranında arttı. Meyve fiyatları yüzde 79,3, sebze fiyatları ise yüzde 61,7 oranında artış gösterdi. Bakliyat fiyatları son bir yılda yüzde 32,4 diğer gıda fiyatları ise yüzde 12,7 oranında zamlandı.