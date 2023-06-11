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14 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Antep fıstığını sel, dolu, don vurdu

11 Haziran 2023, Pazar 17:00
Türkiye’de en fazla fıstık ağacına sahip il olan Urfa’da hasada kısa bir zaman kaldı. Ancak, kentin önemli geçim kaynakları arasında yer alan ve halk arasında “yeşil altın” olarak nitelendirilen Antep fıstığı bu sene üreticinin yüzünü güldürmeyecek görünüyor.

Ekonomik getirisinden dolayı son dönemlerde üreticinin rağbet gösterdiği fıstık, başta Antep ve Urfa olmak üzere Türkiye’nin 30’a yakında ilinde üretiliyor. Türkiye’nin fıstık üretiminin yüzde 85’i ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde gerçekleştiriliyor. Türkiye’nin en önemli fıstık depoları olan Urfa ve Antep’te yaşanan sel, dolu ve aşırı yağışlar nedeni ile bu sene kötü bir hasat bekleniyor. Antep fıstığının üretildiği kentlerin başında gelen Urfa’da mart ayında iki, nisan ayında da bir sel yaşandı. Seller toprağın üst tabakasını ve buradaki gübreyi aşındırınca fıstık ağaçları da durumdan olumsuz etkilendi. Gazete Duvar’ın haberine göre, Antep’te de mart ayında yaşanan sel nedeni ile durum aynı.  Urfa Bozova’da fıstık bahçesi bulunan çiftçi Mustafa Yıldırım, “Geçen sene ağaçlardan yüzde 60 oranında verim alırken bu sene verim yüzde 30’a düşmüş görünüyor” dedi.

Haber Merkezi

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