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24 OCAK 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Araç muayene ücretlerine tepki

23 Ocak 2024, Salı 23:55
Ankara Milletvekili Deniz Demir, “Zorunlu araç muayenesinde özel sektörün keyfi belirlediği ücretler ile vatandaş araç sahibi olduğuna pişman oldu. Vatandaşın dişinden tırnağından biriktirip aldığı malında, kenara koyduğu üç kuruşunda gözü olan AKP ve yandaşları, nasıl daha fazla tırtıklarız derdinde” dedi.

Araç muayene yüzde 818 zamlandı

 

Son 7 yılda araç muayenesine gelen zam oranına tepki gösteren Demir, 2024’te yüzde 61 zamlanan araç muayene ücretlerinin 2017 yılından bu yana toplamda yüzde 818.6 artığına dikkat çekti. Demir, “Araç sahiplerinin rutin aralıklarla TÜVTÜRK’e yaptırmak zorunda oldukları araç muayene ücretinin bedeli 1.130 TL iken bu yıl 1.821 liraya çıktı. Araç muayene istasyonları özelleştirilmesi ile birlikte TÜVTÜRK sektörde tekel haline geldi. Devlet kontrolünden çıkarılarak özelleştirilen araç muayene sistemi ise her sene uçuk zamlar ile araç sahiplerinin belini büktü” ifadelerini kullandı.

İstanbul - Mücahit Ak

 

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