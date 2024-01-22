Araç muayene yüzde 818 zamlandı

2007’de özelleştirilen, Türkiye’de periyodik araç muayenesinde yetkili tek kuruluş olan TÜVTÜRK, ücretlerdeki artış nedeniyle sıklıkla eleştirilerin odağında yer alıyor. 2024’te yüzde 61 zamlanan araç muayene ücretlerindeki artış 2017’den bu yana ise yüzde 818.6 arttı.

Araç sahiplerinin rutin aralıklarla TÜVTÜRK’e yaptırmak zorunda oldukları araç muayene ücretinin bedeli 1.130 TL iken bu yıl 1.821 liraya çıktı. Araç muayene ücretlerinde 2017’den bu yana yaşanan yükseliş, fahiş artışı gözler önüne serdi. Sözcü’de yer alan habere göre, En yüksek artış ise geçen yıl yüzde 222 zam oranıyla gerçekleşti. 2023’te zorunlu araç muayene ücreti 507.40 TL’den 1.130 liraya ulaştı. Bu yıl ise araç muayene ücretindeki artış yüzde 61 oldu. 2017’den bu yana araç muayene ücretlerindeki artış ise yüzde 818’i aştı. Haber Merkezi

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