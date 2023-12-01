Asgari ücret görüşmeleri başladı

Gelecek yıl için belirlenecek asgari ücrete ilişkin görüşmeler dün başladı.

Resmi enflasyonun yüzde 60’ın üzerinde olduğu Türkiye’de asgari ücret toplam çalışanların yüzde 49’unu, özel sektörde çalışanların da yüzde 70’ini ilgilendiriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024’te asgari ücrete tek zam olacak şekilde çalıştıklarını açıkladı. Ocak 2023 için 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlenen asgari ücret, temmuz ayında enflasyon farkıyla 11 bin 402 lira 32 kuruşa yükseltilmişti. Ancak asgari ücret buna rağmen açlık sınırının altında. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçiyi temsil eden tek sendika olan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (Türk-İş) göre kasım itibarıyla açlık sınırı 14 bin 25 TL, yoksulluk sınırı 45 bin 686 TL’ye çıktı. Bekar bir çalışanın “yaşama maliyeti” ise aylık 18 bin 239 TL oldu. DW Türkçe’ye konuşan iktisatçı Prof. Dr. Oğuz Oyan, zammın Şimşek ekibinin etkisiyle beklenen enflasyon üzerinden yapılması halinde asgari ücretin OVP beklentisi esas alındığında 15 bin 165 lira, Merkez Bankası beklentisi esas alındığında ise 15 bin 506 lira olacağını söylüyor. Bu enflasyon beklentilerinin de oldukça düşük tahminler olduğunu vurgulayan Oyan, “2023’ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonu baz alırsak ise 11 bin 402 liranın, artışı bırakalım, olduğu seviyeyi koruması için yüzde 40 artması gerekiyor. Bu da 15 bin 963 ile yaklaşık 16 bin lira demek. Yani asgari ücret 16 bin liraya çıkarsa hiç artmış gibi olmaz, sadece hazirandaki seviyesini korumuş olur” diyor.