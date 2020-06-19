Avrupa’da boyalı araç daha değerli

Türkiye’de 60 noktada hizmet veren, ülkemizin en büyük özel servisi RS Servis’in CEO’su Ünal Ünaldı, son dönemde ilginin arttığı ikinci el otomobillerdeki boya konusu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Merdiven altı araç satışı yapan yetkisiz galeriler sebebiyle yıllar içerisinde boya takıntısının ortaya çıktığına dikkat çeken Ünaldı “TSE belgeli oto ekspertiz firmalarının piyasaya girmesiyle son 10 yılda ikinci el araçlardaki güven sorunu bir nebze aşılmış durumda. Fakat fabrika kalınlığından daha kalın atıldığı için boyalı denilerek bir aracın değerinin düşmesi algısı çok yanlış. Standartlara uygun, kurumsal firmaların yaptığı boya işlemi aracın değerini düşürmez, artırır. Avrupa’da boyalı bir araç, boyanmamış bir araçtan çok daha değerlidir, çünkü boyası yenilenmiş, araca yeni bir görünüm katmıştır. 7 yaş sonrasında hemen her aracın boyasında deniz kenarlarında iyotlu hava, kışın zemine atılan kimyasallar sebebiyle paslanma, matlaşma meydana gelir. Bizim gibi 2 yıl boya garantisi veren kurumsal servislerde boyası yapılan araçları rahatlıkla satın alabilirsiniz” dedi. Reyhan Keser - İstanbul

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