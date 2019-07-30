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30 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

Avukatlık ücret tarifesi değişti

30 Temmuz 2019, Salı 14:00
Toplam 15 dosyaya kadar açılan seri dâvâlarda her dosya için ayrı avukatlık ücretinin alındığı tarifede toplam dosya sayısı 12’ye düşürüldü.

Türkiye Barolar Birliğince hazırlanan Avukatlık Asgarî Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife, Resmî Gazete’de yayımlandı. Bununla, 31 Aralık 2017’te yürürlüğe giren tarifede bazı değişiklikler yapıldı. Toplam 15 dosyaya kadar açılan seri dâvâlarda her dosya için ayrı avukatlık ücretinin alındığı tarifede toplam dosya sayısı 12’ye düşürüldü. Toplamda 60 dosyaya kadar açılan seri dâvâlarda, her dosya için ayrı ayrı alınan yüzde 60’lık avukatlık ücreti oranı yüzde 50 olarak yeniden belirlendi. Tarifeye göre ayrıca toplamda 150 dosyaya kadar açılan seri dâvâlarda her bir dosya için ayrı ayrı alınan yüzde 50’lik avukatlık ücreti oranı yüzde 40’a, toplamda 150’den fazla açılan seri dâvâlarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin yüzde 30’u oranında alınan avukatlık ücreti oranı yüzde 25’e indirildi.

 

AA

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