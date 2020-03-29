Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu “pandemi” tedbirleri sebebiyle sektörün zor bir dönemden geçtiğini belirterek, “Satışlar daralacaktır, ama ayakta kalacağız” dedi.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı (OYDER) Murat Şahsuvaroğlu, otomotiv sektöründe 2020 yılı başından bu yana talebin arzdan fazla olduğu bir dönem yaşandığını ancak koronavirüs önlemleri nedeniyle Nisan ayının en büyük durgunluğunun yaşanacağı ay olmasını beklediklerini söyledi. Şahsuvaroğlu, yılın ilk 3 ayındaki satışların önceden yapıldığını belirterek “Mart ayı dahil eski satışların teslimatları halen devam ediyor. Ancak Mart ayının 3. haftasından itibaren satışlar neredeyse durma noktasına geldi, servis hizmetleri de önemli ölçüde zayıflamış durumda” dedi. Markaların gerek satış gerekse diğer hedefleri gözden geçirmesi gerektiğini de söyleyen Şahsuvaroğlu, dünyada ve Türkiye’de bazı otomotiv markaları üretimlerini 2-3 hafta süre ile durdurma kararı aldığını, bunun ana sanayiye tedarik yapan diğer üreticileri de etkilediğini söyledi.

Bayiler ayakta kalmaya çalışıyor

Şahsuvaroğlu, 2018 Ağustos ayında yaşanan kur atakları sonrası hükümetin otomotiv sektörüne yönelik birçok desteği hayata geçirdiğini de hatırlatarak, “Ancak 2018 Ağustos ayından bu yana yaşanan sürece baktığımızda Otomotiv Yetkili Satıcıları önemli ölçüde sermaye kayıpları yaşadılar. Meslektaşlarımın Bankacılık sistemi üzerinde özellikle ticari kredilerinde yaşadıkları sorunlar, kredi limitlerinin dondurulması veya iptal edilmesi, teminatlarda yaşanan sorunlar ciddi manada iş yapma imkânlarımızı sınırlandırmıştı. Bayilerimiz şu aşamada hâlâ tüm birikimlerini işlerine yatırarak ayakta kalmaya gayret ediyorlar. Yeni destek paketleri de bizi bir süre daha ayakta tutmaya yardımcı olacaktır.” dedi.