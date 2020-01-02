"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 OCAK 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

Basında işsizlik yüzde 30

02 Ocak 2020, Perşembe 00:44
CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, 2019’da Türk basınının yaşadığı zorlukları raporlaştırdı.

Rapora göre, Basın İlân Kurumu görev alanında 32’si yaygın, 10’u bölgesel, 642’si de yerel olmak üzere 684 gazete; valiliklerin görev alanında da 422 yerel gazete olmak üzere toplamda 1106 gazete yayın yapıyor. 2019’da 100 gazete ise kapandı. Gazetelerde 7 bin 593 gazeteci, 15 binden fazla da dağıtım, baskı ve büro işçisi çalışıyor. Basında işsizlik oranı yüzde 30’lara kadar yükseldi. Son 10 yılda işsiz kalan gazeteci sayısı 10 bini buldu. Cezaevlerinde 108 gazeteci tutuklu. Son beş yılda 3 bin 804 basın kartı iptal edildi. Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın bir araştırmasına göre önceki yıl üniversitelerin gazetecilik bölümlerinden 2000-2150 arasında öğrenci mezun oldu. Diken’in haberine göre sektördeki işsizlik oranı hesaba katıldığında mezun olan her dört gençten biri işsiz kalma tehdidiyle yüz yüze. İki yıl önce, 2017’de tonu 750 avro olan kâğıt 900 avroya çıktı. Yayıncı maliyeti yüzde 60 arttı. Gazeteler sayfa sayılarını ve renkli sayfalarını azalttı. Çok sayıda yayına zam geldi.

Okunma Sayısı: 141
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Başörtüsü yasağına Danıştay’dan red

    Avustralya'da ölü sayısı 15'e yükseldi!

    'Netanyahu suçlu olduğunu biliyor'

    Geçen yıl 1 milyon 400 bin kişi ziyaret etti

    Halkın beklentisi aş, iş, adalet

    Adalet istediler, mahkemelik oldular

    Ehliyet 200, kimlik 25 lira

    Bak şu Çin’in hadsizliğine

    İşsizlik büyük sorun

    Bel fıtığı olan hastalara tavsiyeler

    Hong Kong yeniden ayakta: 2020'nin ilk protestolarına 1 milyondan fazla kişi katıldı

    'Tüm protestocular ABD Büyükelçiliği önünden çekildi'

    '5 termik santral tamamen kapatıldı'

    Şehit Rahmi Kaya dualarla uğurlandı

    MSB'den Tel Abyad'da terör saldırısna ilişkin açıklama

    Rejim İdlib'de okulu hedef aldı: 4'ü çocuk, 8 sivil öldü

    İsrail evlerini yıkıyor, Filistinliler mağaralara sığınıyor

    "Her şey lazım"

    81 ile gönderilen 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi'nde neler var?

    Olağanüstü toplanacak Meclis'te gündem Libya tezkeresi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    KHK’lar ömür törpüsü
    Genel

    Bel fıtığı olan hastalara tavsiyeler
    Genel

    Bak şu Çin’in hadsizliğine
    Ali Rıza AYDIN

    Allah’ın yüz çevirdiği kimseler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Başörtüsü yasağına Danıştay’dan red
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ecevit’in Ayastefanos hükûmeti
    Süleyman KÖSMENE

    Bir medeniyet cinayeti: Ref-i tesettür
    Ali FERŞADOĞLU

    Hissiyata bulanmış kör muhabbet
    Genel

    İşsizlik büyük sorun

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.