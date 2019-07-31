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31 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Bayram arefesinde fırsatçılar yine iş başında

31 Temmuz 2019, Çarşamba
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşların memleketine ve tatile gitmesini fırsata çevirenlerin yine sahneye çıktığını söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kurban Bayramı öncesinde hava ve kara yolculuklarının artmasıyla birlikte bilet fiyatları cep yakıyor. Yaz tatilinin de Kurban Bayramı’na denk gelmesiyle artan bilet talebi, bilet fiyatlarını normal zamanın iki-üç katına çıkardı. Firmalar bayram tatilini fırsata çevirmemeli” dedi.

Palandöken, “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından bayram ve tatil günlerinde bilet fiyatlarının aşırı yükselmesini önlemek için 2013’te hayata geçirilen tavan fiyat uygulaması maalesef uygulanmıyor. Özel günlerde talep yoğunluğu olduğu zaman tavan fiyat uygulaması deliniyor. Tavan fiyatı 352 TL olarak belirlenmişken yurt içindeki bazı bölgelerde ekonomi sınıflı aktarmalı uçuşların bilet fiyatı 900 TL’yi buluyor. Bunun üstüne bir de hava yolu şirketleri tavan fiyatın arttırılmasını talep ediyor. Bu uygulama zaten özel günlerde hayata geçirilmezken bir de üzerine arttırılması doğru değil” diye konuştu.

Ankara – Ahmet Terzi

Etiketler: kurban bayramı, bilet, fiyat
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