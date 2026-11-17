Sözcü TV ve internet sitesine yönelik düzenlenen operasyon ve kayyım atanması kararı, muhalefetin sert tepkisine yol açtı. Demokrat Parti, CHP ve İYİ Parti temsilcileri, kararın basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına açık bir müdahale olduğunu belirterek Sözcü çalışanlarının yanında olduklarını duyurdu.

Sözcü TV ve internet sitesine yönelik düzenlenen operasyon ve kayyım atanması kararı, muhalefet partilerinin sert tepkisine sebep oldu. Demokrat Parti, CHP ve İYİ Parti temsilcileri yaptıkları açıklamalarla kararı basın özgürlüğüne yönelik bir müdahale olarak nitelendirerek basın emekçilerinin yanında olduklarını duyurdu.

Gültekin Uysal: "Mesele yeni bir ‘dokunan yanar’ meselesi"

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada son 20 ayda kayyım atanan 11. televizyon kanalının Sözcü TV olduğunu belirtti. İktidarın "fon hırsızlarını" açıklamayacağını ve hesap sormayacağını savunan Uysal, operasyonun amacının daha fazla ismin ifşa olmasını ve olayların konuşulmasını engellemek olduğunu ifade etti.

Anayasa’nın 28. maddesindeki "Basın hürdür, sansür edilemez" hükmünü hatırlatan Uysal, "Hukukun siyasi hesaplara göre işletildiği, eleştirinin cezalandırıldığı, farklı seslerin baskı altında tutulduğu bir düzenin demokrasiyle bağdaşması mümkün değildir. Devletin gücü, basını susturmak için değil; vatandaşın haklarını, hürriyetlerini ve hukukunu korumak için vardır. Hiç kimse unutmasın, iktidarlar geçicidir. Milletin egemenliği, hukukun üstünlüğü ve hürriyetler kalıcıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Orhan Sarıbal: "Sözcü’nün basın emekçilerinin yanındayız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, sabaha karşı düzenlenen operasyonun ve kayyım kararının halkın haber alma hakkına açık bir müdahale olduğunu vurguladı. Kişiler hakkında yürütülen soruşturmaların bir haber merkezinin yayın bağımsızlığına müdahale gerekçesi olamayacağını belirten Sarıbal, "Gazetecilerin özgürce çalışabilmesi ve eleştirel habercilik yapabilmesi demokrasinin gereğidir. Bu karara karşı Sözcü’nün basın emekçilerinin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Müslim Sarı: "Ekranları susturarak gerçekleri ortadan kaldıramazsınız"

CHP Sözcüsü Müslim Sarı da kayyım atamasının yalnızca bir medya kuruluşuna değil, doğrudan demokrasiye ve basın özgürlüğüne yönelik ciddi bir tehdit olduğunu kaydetti. Hukuki sorumluluğun şahsiliğine dikkat çeken Sarı, medya sahiplerine yönelik iddiaların faturasının gazetecilere ve halka kesilemeyeceğini söyledi. Sarı, "Basın özgürlüğü, yalnızca iktidarın duymak istediklerini söyleme özgürlüğü değildir. Gazetecilik suç değildir. Ekranları susturarak gerçekleri ortadan kaldıramazsınız. Halkın haber alma hakkını, özgür basını ve demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Ayyüce Türkeş Taş: "Gerçekleri gizleyemeyeceksiniz"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş Taş ise Sözcü Medya Grubu'na yönelik şafak operasyonunun kabul edilemez olduğunu bildirdi. Yazılı ve görsel basının sesinin kısılmaya çalışıldığını ifade eden Taş, "İstediğiniz kadar duymak istemeyin, duyurmak istemeyin gerçeklerden kaçamayacaksınız ve gerçekleri gizleyemeyeceksiniz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" açıklamasını yaptı.