"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 ARALIK 2021 CUMA - YIL: 52

Benzin 13 liraya dayandı

31 Aralık 2021, Cuma 19:14
Dün gece benzin ve motorine zam geldi.

Pompaya yansıyan zamla birlikte benzinin litre fiyatı 13 liraya dayanırken, motorinin litre fiyatı da 12 lirayı aştı. Artan ham petrol fiyatları ve yeniden yükseliş trendine giren dolar-TL kuru dolayısıyla akaryakıta zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Benzin ve motorine 1 Ocak 2022 itibariyle büyük bir zam geldi. Akaryakıt fiyatlarında son olarak 24 Aralık’ta yapılan indirimin ardından önceki gece yarısından itibaren benzine zam yapılmıştı. Son günlerde doların yeniden yükselmesiyle bağlantılı olarak benzinin litre fiyatına 68 kuruş zam gelmiş ve benzinin litre fiyatı 12 lirayı aşmıştı. Bu gelen zammın ardından benzin ve motorine bir ek zam daha geldi. Yeni zam 1 Ocak 2022’den itibaren pompaya yansıdı. Yapılacak zamla birlikte benzinin litre fiyatı 13 liraya dayanırken, motorinin litre fiyatı da 12 lirayı aştı.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 194
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çalışanlar en zor günlerini yaşıyor

    Gurbetçi parasını çıkarıyor

    Benzin 13 liraya dayandı

    Avrupa’da medya ve siyaset İslamofobi aracı oldu

    Sudan'da tonlarca gıda yağmalandı, Dünya Gıda Programı yardımları askıya aldı

    Filipinler'de ölü sayısı 400'ü aştı

    Ağrı - 27 dereceyi gördü

    ABD - Colorado'da yangın: Yüzlerce ev kül oldu

    Japonya'da 22 eyalette Omicron varyantı gözlemlendi

    Yüksek enflasyon yılına giriyoruz

    DSİ personeli, Barış Pınarı Harekat Bölgesi'ndeki terör saldırısında şehit oldu

    Türkiye Kupası'nda son 16 belli oldu

    2022'nin ilk günlerinde hava durumu nasıl olacak?

    Millet İttifakı milletin talebi

    İttifakta genişleme sinyali

    Irkçı vahşet durdurulsun

    İnsanlar fikirlerini hürce söyleyebilmeli

    Fiyatlar roket hızıyla arttı, paraşütle bile inmedi

    Sudan’da gıda yağması

    Son 24 saatin Koronavirüs Tablosu: Vaka sayısı artmaya devam ediyor!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    15-20 Temmuz için sonun başladığı yıl: 2021
    Cevher İLHAN

    “Kumpas” ellerinde patlıyor…
    Osman ZENGİN

    Hayat apartmanının, bir tuğlası daha düştü!
    Risale-i Nur'dan

    Ömür tayyaresi şimşek gibi geçiyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Gayr-ı Müslim toplumların ritüelleri
    Şükrü BULUT

    Covid-19 virüsü, biyolojik bir savaşın ilânı mıydı?
    Genel

    İttifakta genişleme sinyali
    Ahmet BATTAL

    Mülâkat hilesi ve sözlü sınav tuzağı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.