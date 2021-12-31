Benzin 13 liraya dayandı

Dün gece benzin ve motorine zam geldi.

Pompaya yansıyan zamla birlikte benzinin litre fiyatı 13 liraya dayanırken, motorinin litre fiyatı da 12 lirayı aştı. Artan ham petrol fiyatları ve yeniden yükseliş trendine giren dolar-TL kuru dolayısıyla akaryakıta zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Benzin ve motorine 1 Ocak 2022 itibariyle büyük bir zam geldi. Akaryakıt fiyatlarında son olarak 24 Aralık’ta yapılan indirimin ardından önceki gece yarısından itibaren benzine zam yapılmıştı. Son günlerde doların yeniden yükselmesiyle bağlantılı olarak benzinin litre fiyatına 68 kuruş zam gelmiş ve benzinin litre fiyatı 12 lirayı aşmıştı. Bu gelen zammın ardından benzin ve motorine bir ek zam daha geldi. Yeni zam 1 Ocak 2022’den itibaren pompaya yansıdı. Yapılacak zamla birlikte benzinin litre fiyatı 13 liraya dayanırken, motorinin litre fiyatı da 12 lirayı aştı.

Haber Merkezi