Benzin 7.30 lira oldu

Yeni yılla birlikte akaryakıt fiyatına ilk zam geldi.

Benzinin litre fiyatı önceki gece yarısından geçerli olmak üzere 11 kuruş zamlandı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan (EPGİS) verilen bilgiye göre zam pompa fiyatına ortalama 7 kuruş olarak yansıdı. Kalan 4 kuruşluk kısım ise devreye alınan Eşel Mobil sistemi gereği ÖTV gelirind en karşılanıyor. Buna göre, -Ankara’da ortalama 7,20 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,27 liraya, -İstanbul’da 7,17 liradan 7,24 liraya, -İzmir’de 7,23 liradan 7,30 liraya çıktı. Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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