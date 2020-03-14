Benzin motorinden ucuz hale geldi

Benzine bu gece 51 kuruşluk indirim geldi. Böylece Ankara’da ortalama 6,13 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,62 liraya, İstanbul’da 6,04’dan 5,53 liraya, İzmir’de ise 6,14 liradan 5,63 liraya indi.

Motorinin litresi Ankara’da 5,74; İstanbul’da 5,67; İzmir’de ise 5,75 liradan satılıyor. Enerji Petrol Gaz İstasyonları Sendikası (EPGİS), benzinde düngece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 51 kuruşluk indirime gidildi. Bu indirimle benzin fiyatları motorinden daha ucuz oldu. Düşen petrol fiyatlarına paralel olarak akaryakıt fiyatlarında 10 Mart’ta indirim yapılmıştı.

Pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde; benzinin litre fiyatı 60, motorinin ise 56 kuruş düşmüştü. Akaryakıt fiyatlarını, Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler hesaplıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti dolayısıyla şirketler ve şehirlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.