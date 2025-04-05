"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 NİSAN 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Binalarda mecburî ısı yalıtımı dönemi başladı

05 Nisan 2025, Cumartesi 15:02
Türk Standardları Enstitüsünün (TSE), binalarda enerji tasarrufunu artırmak ve ısı kayıplarını en aza indirmek amacıyla revize ettiği “TS 825-Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı” artık zorunlu olacak.

Söz konusu standart, TSE tarafından enerji verimliliği için 21 Ekim 2024’te revize edilerek, güncellenmişti. Standarttaki güncellemeler, sektör ihtiyaçları ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerçekleştirildi. Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve sektördeki uzmanların katkılarıyla yapılan değerlendirmeler sonucu TS 825’in kapsamı genişletildi.

Yeni düzenlemeyle ısıtma ve soğutma maliyetlerinin düşürülmesi, enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlanması hedefleniyor.

Ülke ekonomisine ve çevreye katkı sağlanacak

Daha önce 4 bölgeye ayrılan yalıtım sınıflandırması, iklim koşulları göz önünde bulundurularak 6 bölgeye çıkarıldı. 1 Nisan 2025 itibariyle yürürlüğe giren düzenlemeyle binalarda uygulanacak yalıtım hesaplamaları bölgesel iklim şartlarına göre yeniden yapıldı.

Binaların termik performansından zemin ısı transferine, ısıtma ve soğutmadan enerji gereksinimlerine, bina malzemelerinden yüzey sıcaklıklarına kadar kurallar TSE’nin belirlediği standartlarda yer alıyor.

Böylece, binalarda konfor şartları korunarak enerji faturalarında yüzde 25’e varan düşüş sağlanması öngörülüyor. Ayrıca, her yıl inşa edilecek yeni binalarda toplam 2,5 teravat saat enerji tasarrufu elde edilmesi ve Atatürk Barajı’nın üç aylık enerji üretimine eşdeğer kazanım sağlanması hedefleniyor.

AA

Okunma Sayısı: 274
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sahte avukatların dolandırıcılık yöntemlerine dikkat!

    Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza!

    Powell: Tarifeler enflasyonu yükseltebilir

    Trump'tan, Fed Başkanı Powell'a: "Faiz oranlarını düşür"

    Rümeysa Öztürk gözaltındayken 3 kez astım krizi geçirmiş

    Bediüzzaman hep cumhuriyetçiydi

    Mısır: İsrail, Suriye’nin de egemenliğini tehdit ediyor

    Rusya: Filistin’in bütünlüğü korunmalı

    Lübnan AB’den yardım istedi

    BM sorumluluk almalı

    Macaristan’ın UCM kararı eleştiriliyor: Kimse hukuktan üstün değil

    Macaristan uluslararası hukuku hiçe saymıştır

    Binalarda mecburî ısı yalıtımı dönemi başladı

    İtalya'dan İsrail'e silah ambargosu çağrısı: ''Filistin Devleti tanınmalıdır; ikiyüzlülük perdesi çoktan yırtıldı''

    Myanmar'da ölü sayısı 3 bin 301'e yükseldi

    Düşük vergi avantaj sağlar

    Ocaktan: Gidişattan AKP’liler de endişeli

    Demokrasi ve hukuktan başka çıkış yolu yok

    Sarımsak da ‘beyaz altın’ oldu

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    18. Risale-i Nur Kongresi 13 Nisan'da Ankara’da yapılacak
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dindarlık ve siyaset
    Ahmet BATTAL

    Avrupa’dan demokrasi yardımı
    Abdil YILDIRIM

    Emekli muallim, emektar musahhih: Ernail Hoca
    Risale-i Nur'dan

    Risaleleri tanımak isteyen, o hazineye bizzat girmeli
    Genel

    Ocaktan: Gidişattan AKP’liler de endişeli
    Mustafa Sait ÖNAL

    Neoliberal akıl oyunları ve trilyon dolarlık fonlar
    Feyzullah ERGÜN

    Sağlıklı hayat prensipleri - 18
    Genel

    20 bin TL altı sadece ATM’den çekilecek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.