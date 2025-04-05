Binalarda mecburî ısı yalıtımı dönemi başladı

Türk Standardları Enstitüsünün (TSE), binalarda enerji tasarrufunu artırmak ve ısı kayıplarını en aza indirmek amacıyla revize ettiği “TS 825-Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı” artık zorunlu olacak.

Söz konusu standart, TSE tarafından enerji verimliliği için 21 Ekim 2024’te revize edilerek, güncellenmişti. Standarttaki güncellemeler, sektör ihtiyaçları ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerçekleştirildi. Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve sektördeki uzmanların katkılarıyla yapılan değerlendirmeler sonucu TS 825’in kapsamı genişletildi. Yeni düzenlemeyle ısıtma ve soğutma maliyetlerinin düşürülmesi, enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlanması hedefleniyor. Ülke ekonomisine ve çevreye katkı sağlanacak Daha önce 4 bölgeye ayrılan yalıtım sınıflandırması, iklim koşulları göz önünde bulundurularak 6 bölgeye çıkarıldı. 1 Nisan 2025 itibariyle yürürlüğe giren düzenlemeyle binalarda uygulanacak yalıtım hesaplamaları bölgesel iklim şartlarına göre yeniden yapıldı. Binaların termik performansından zemin ısı transferine, ısıtma ve soğutmadan enerji gereksinimlerine, bina malzemelerinden yüzey sıcaklıklarına kadar kurallar TSE’nin belirlediği standartlarda yer alıyor. Böylece, binalarda konfor şartları korunarak enerji faturalarında yüzde 25’e varan düşüş sağlanması öngörülüyor. Ayrıca, her yıl inşa edilecek yeni binalarda toplam 2,5 teravat saat enerji tasarrufu elde edilmesi ve Atatürk Barajı’nın üç aylık enerji üretimine eşdeğer kazanım sağlanması hedefleniyor. AA

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