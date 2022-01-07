Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘yüksek kur, düşük faiz’ yeni ekonomi politikasının meydana getirdiği enflasyon sonrası üretim maliyetlerinin artması sebebiyle bir litre süt 16,95 lira oldu.

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin ana girdi olan yeme yüzde 130 zam yapıldığına dikkat çekti. Yeme, enerjiye ve işçilik maliyetlerine gelen zamlar süt fiyatlarına yansıdı. 1 litre sütün fiyatı marketlerde 16,95’e çıktı. Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Genel Başkanı Sencer Solakoğlu, “Bu zamlar, çok geciktiği için şu an daha sık ve yüksek yapılıyor. Bize aralık ayında dediler ki ‘Bekleyin, 3 Ocak’tan itibaren bir zam yağmuru gelecek. Ondan sonra bir daha konuşalım, çünkü maliyetler çok artacak’. Şimdi yakın bir süre içerisinde toplanmayı bekliyoruz. Sütü işlerken en çok kullandığınız şey doğal gaz ve enerji. Büyük, küçük mandıralara baktığınız zaman yüzde 100’e yakın bir elektrik zammı geldi” dedi.

ÜRETİCİ ENFLASYON KARŞISINDA ÇARESİZ

Marketlerde 1 litre sütün fiyatı 16,95’e çıktı. Ulusal Süt Konseyi’nin açıklamış olduğu 4 lira 70 kuruşluk çiğ süt tavsiye fiyatı ise enflasyon karşısında erimeye devam ediyor. Marketlerde kutu süte gelen zammın temel nedeni, yem, enerji ve işçi maliyetleri. Yemin pahalı olmasının sebebi ise pandemi nedeniyle dünya piyasalarında stoklamadan dolayı hububat fiyatlarının yüksek olması. Bu sebeple marketlerde 1 litre sütü 11 liradan aşağı bulmak mümkün değil. Bu fiyat aralığı 16,95’e kadar çıkıyor. Aynı zamanda 1 kilo beyaz peynir 55,45 TL’ye, 400 gram kaşar peyniri 52,95 TL’ye satılıyor.

Haber Merkezi