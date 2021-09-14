Bireysel kredi kullanımı 875 milyar TL: İstanbul'un yüzde 80'i kredi borçlusu

BİREYSEL KREDİ KULLANIMI 35 MİLYONA YAKLAŞTI: 15 MİLYONLUK İSTANBUL’DA 13 MİLYON KİŞİ KREDİ BORÇLUSU HAZİNE VE MALİYE BAKANI LÜTFİ ELVAN, HAZİRAN 2021 İTİBARİYLE TOPLAM BİREYSEL KREDİ KULLANAN KİŞİ SAYISININ 35 MİLYONA YAKLAŞTIĞINI, TOPLAM KULLANILAN KREDİ TUTARININ 875 MİLYAR TL OLDUĞUNU AÇIKLADI.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Kredi Kayıt Bürosu’nun verilerine göre Haziran 2021 itibariyle 34 milyonun üzerinde kişi, toplam 875 milyar TL tutarında bireysel kredi kullandı. Verilere göre 15 milyonun üzerinde nüfusu olan İstanbul’da 13 milyonun üzerinde kişinin kredi borcu var. İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bireysel kredi kullanımını soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

gazeteduvar’ın haberine göre, Tanrıkulu’nun “Kredi borcu olan kişi sayısı ve kullanılan kredi tutarı ne kadardır? İller bazında dağılımı nedir? sorularına Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan cevap verdi. Bakan Elvan’ın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Kredi Kayıt Bürosu verilerine dayanarak gönderdiği cevaba göre Haziran 2021 itibariyle toplam stok bireysel kredi tutarı 874,3 milyar TL oldu. Bireysel kredi müşteri sayısı 34 milyon 119 bin 250 olarak kayıtlara geçti.

İSTANBUL’UN YÜZDE 80’İ KREDİ BORÇLUSU

Bakan Elvan verdiği cevapta il bazında bireysel kredi kullanan kişi sayısını ve toplam tutarı da paylaştı. Buna göre, 15 milyonun üzerinde nüfusa sahip İstanbul’da 13 milyon 305 bin 241 kişi kredi borçlusu. İstanbul özelinde kullanılan bireysel kredilerin toplam tutarı ise 252 milyar 647 bin 317 bin TL olarak kayıtlara geçti. Verilere göre İstanbul’un ardından en çok bireysel kredinin kullanıldığı il, 3 milyon 241 bin 130 kişiyle Ankara oldu. Başşehir’de kullanılan bireysel kredinin toplam tutarı ise 87 milyar 670 milyon 770 bin TL olarak kayıtlara geçti. Ankara’nın ardından üçüncü sırada 2 milyon 549 bin 270 kişiyle İzmir, dördüncü sırada 1 milyon 512 bin 599 kişiyle Bursa ve beşinci sırada 1 milyon 361 bin 605 kişiyle Antalya yer aldı. Bakan Elvan’ın cevabına göre 36 bin 595 kişiyle toplam 413 milyon 367 bin TL tutarında en az bireysel kredinin kullanıldığı il Bayburt oldu. Bayburt’u 43 bin 638 kişiyle Ardahan, 50 bin 13 kişiyle Tunceli, 51 bin 535 kişiyle Kilis ve 69 bin 382 kişiyle Gümüşhane izledi.