"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 EYLÜL 2021 SALI - YIL: 52

Bireysel kredi kullanımı 875 milyar TL: İstanbul'un yüzde 80'i kredi borçlusu

14 Eylül 2021, Salı 18:32
BİREYSEL KREDİ KULLANIMI 35 MİLYONA YAKLAŞTI: 15 MİLYONLUK İSTANBUL’DA 13 MİLYON KİŞİ KREDİ BORÇLUSU HAZİNE VE MALİYE BAKANI LÜTFİ ELVAN, HAZİRAN 2021 İTİBARİYLE TOPLAM BİREYSEL KREDİ KULLANAN KİŞİ SAYISININ 35 MİLYONA YAKLAŞTIĞINI, TOPLAM KULLANILAN KREDİ TUTARININ 875 MİLYAR TL OLDUĞUNU AÇIKLADI.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Kredi Kayıt Bürosu’nun verilerine göre Haziran 2021 itibariyle 34 milyonun üzerinde kişi, toplam 875 milyar TL tutarında bireysel kredi kullandı. Verilere göre 15 milyonun üzerinde nüfusu olan İstanbul’da 13 milyonun üzerinde kişinin kredi borcu var. İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bireysel kredi kullanımını soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

gazeteduvar’ın haberine göre, Tanrıkulu’nun “Kredi borcu olan kişi sayısı ve kullanılan kredi tutarı ne kadardır? İller bazında dağılımı nedir? sorularına Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan cevap verdi. Bakan Elvan’ın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Kredi Kayıt Bürosu verilerine dayanarak gönderdiği cevaba göre Haziran 2021 itibariyle toplam stok bireysel kredi tutarı 874,3 milyar TL oldu. Bireysel kredi müşteri sayısı 34 milyon 119 bin 250 olarak kayıtlara geçti.

İSTANBUL’UN YÜZDE 80’İ KREDİ BORÇLUSU

Bakan Elvan verdiği cevapta il bazında bireysel kredi kullanan kişi sayısını ve toplam tutarı da paylaştı. Buna göre, 15 milyonun üzerinde nüfusa sahip İstanbul’da 13 milyon 305 bin 241 kişi kredi borçlusu. İstanbul özelinde kullanılan bireysel kredilerin toplam tutarı ise 252 milyar 647 bin 317 bin TL olarak kayıtlara geçti. Verilere göre İstanbul’un ardından en çok bireysel kredinin kullanıldığı il, 3 milyon 241 bin 130 kişiyle Ankara oldu. Başşehir’de kullanılan bireysel kredinin toplam tutarı ise 87 milyar 670 milyon 770 bin TL olarak kayıtlara geçti. Ankara’nın ardından üçüncü sırada 2 milyon 549 bin 270 kişiyle İzmir, dördüncü sırada 1 milyon 512 bin 599 kişiyle Bursa ve beşinci sırada 1 milyon 361 bin 605 kişiyle Antalya yer aldı. Bakan Elvan’ın cevabına göre 36 bin 595 kişiyle toplam 413 milyon 367 bin TL tutarında en az bireysel kredinin kullanıldığı il Bayburt oldu. Bayburt’u 43 bin 638 kişiyle Ardahan, 50 bin 13 kişiyle Tunceli, 51 bin 535 kişiyle Kilis ve 69 bin 382 kişiyle Gümüşhane izledi.

Okunma Sayısı: 214
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gençler iklim için çok endişeli

    Bireysel kredi kullanımı 875 milyar TL: İstanbul'un yüzde 80'i kredi borçlusu

    Konut fiyatları % 100 artacak

    BM'den 46 sayfalık Suriye raporu: Mültecilerin güvenli dönüşü için uygun ortam yok

    İstanbul'da toplu taşıma kullanımı yarı yarıya düştü

    'Afganistan için 1,1 milyar dolardan fazla bağış sözü aldık'

    'Çiftlik Bank' davasında son durum?

    'Bu kışa çok rahat şekilde girebiliriz'

    Konut satışı hangi illerde en fazla ve hangi illerde en az oldu?

    İkinci elde en çok hangi araçlar tercih edildi?

    Millet seçim için gün sayıyor

    Yüz tüze eğitimin sürekliliği için düzenleme şart

    Temel sorun yargı kararlarının kolayca değişmesi

    Netanyahu’nun yargılanması yeniden başladı

    Kamuda zararın adını değiştirdiler

    Türkiye'de son 24 saatte 231 kişi vefat etti

    Siyasi tsunami geliyor

    Müteahhitler iş bıraktı

    İstanbul ‘en iyiler’ listesinde

    Ülke inşaatla değil, üretimle güçlenir

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Çarşaf provokasyonları
    Ahmet BATTAL

    İktidarın son kullanma tarihi
    Ali FERŞADOĞLU

    Koronavirüs oyunları ve ecel!
    Faruk ÇAKIR

    Senin darben iyi mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Abdil YILDIRIM

    Her düşüş yeniden başlamak için bir fırsattır
    Risale-i Nur'dan

    Beşeriyetin yaraları, iman ilâçlarıyla tedavi edilir
    Süleyman KÖSMENE

    Risale-i Nur neden müşteri aramaz?
    Osman ZENGİN

    Ankara’nın büyük sel afetinin 64. senesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.