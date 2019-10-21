"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 EKİM 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

BİST Genel Müdürlüğü'ne Hakan Atilla getirildi

21 Ekim 2019, Pazartesi 17:36
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul Genel Müdürlüğüne Hakan Atilla'nın getirildiğini bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Haksız bir mahkumiyetin ardından ailesine ve ülkesine kavuşan Hakan Atilla'nın dinlenme dönemi bitti. Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlıyor. Bu görevin kendisi ve BIST için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Borsa İstanbul'dan açıklama 

Borsa İstanbul açıklamasına göre, Borsa İstanbul AŞ'nin bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında Genel Müdürlük görevine Mehmet Hakan Atilla seçildi. Murat Çetinkaya’nın, 30 Ağustos 2019 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına atanmasından sonra Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet Hakan Atilla seçildi.

Açıklamada verilen bilgilere göre, 1970 yılında Ankara’da doğan Mehmet Hakan Atilla, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Meslek hayatına 1995 yılında Halkbank AŞ’de Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak başladı.

Atilla daha sonra Bankacılık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlüklerinde Uzman, Stratejik Planlama Daire Başkanlığı'nda Yönetmen ve Bölüm Müdürü, Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri’nde Daire Başkanı, Halk Yatırım’da Denetim Kurulu üyesi, Halk Emeklilik’te Yönetim Kurulu Üyesi ve Halkbank Makedonya Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.

Mehmet Hakan Atilla 2011-2018 yılları arasında Halkbank Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini de üstlendi.

AA

Etiketler: hakan atilla
Okunma Sayısı: 104
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gözler Soçi’deki kritik zirveye çevrildi

    BİST Genel Müdürlüğü'ne Hakan Atilla getirildi

    "Bu bir ateşkes değildir''

    Şehitlerimizi dualarla ebediyete uğurladık

    Emine Bulut cinayeti davasında karar açıklandı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki il içi atamalar belli oldu

    '35 saat içerisinde geri çekilmezlerse operasyon tekrar başlayacak'

    Şili'de ölü sayısı 8'e yükseldi

    Milyonerlere 8 ayda 30 bin kişi daha eklendi

    Mardin'de 1 asker şehit oldu

    Önce keyfi yasakları kaldırın

    Üstü örtülü bir şantaja mı muhatabız?

    Müslüman karşıtı saldırılar bitsin

    Dünyanın en uzun mesafeli uçuşu tamamlandı

    Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi dönemi

    Dünyanın en uzun bayrağı Pakistan'da Keşmir için açıldı

    Fenerbahçe, Denizli'de moral buldu

    MSB: 86 araçlık konvoy Rasulayn'dan çıkış yaptı

    Bakan Akar: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir gram kimyasal silah yok

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Sıra Türkiye’nin bölünmesine gelmeden
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Ahirzaman Müceddidi: Bediüzzaman
    Mehmet KARA

    Büyük soru!
    Genel

    Üstü örtülü bir şantaja mı muhatabız?
    Genel

    Önce keyfi yasakları kaldırın
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    İhvan dersleri ve Yeni Asya
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Fanatiklerin hezeyanları
    Süleyman KÖSMENE

    Sebepler, bilimler ve gerçekler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.