Brent petrolün varili 99,72 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 99,72 dolardan işlem görüyor.

Pazartesi günü 104,41 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 100,03 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı dün saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,31 düşüşle 99,72 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 93,75 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, küresel petrol talebine ilişkin endişeler etkili oldu. Önceki gün dünya genelinde açıklanan İmalat Sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri resesyon beklentilerini güçlendirdi.

Temmuz ayına ilişkin imalat sanayi PMI verisi Çin’de 49 ile 3 ayın en düşük seviyesine gerilerken, Avrupa’da 49,8’e inerek daralma bölgesine geçti. ABD’de ise Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi 52,8’e yükselse de Haziran 2020’den bu yana görülen en düşük seviyede kaldı.

ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin haber akışı da fiyatlardaki hareketlilikte etkili oluyor. Brent petrolde teknik olarak 99,80 ile 100,38 dolar aralığı direnç, 99,22 ile 98,64 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebilecek.