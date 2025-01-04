“Bu maaşlar Türkiye’ye yakışmıyor”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Emeklilerin, SGK’dan 12 bin 500 lira maaş almak zorunda kalmaları Türkiye’ye yakışmıyor” dedi.

Hayal kırıklığı sırası emeklide

Orta sınıf yok oldu

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ’e bağlı Hizmet-İş Sendikası Kütahya Şubesi’nde düzenlediği basın toplantısında, emekli maaşları ile yeni asgarî ücreti değer- lendirdi. Ülkenin temel sorunlarına ilişkin çalışma yaptıklarını belirten Arslan, şöyle konuştu: “Türkiye’nin toplam çalışanları içerisinde yüzde 50’ye varan asgarî ücretle çalışanların millî gelirden aldığı pay düşmeye başladı. Vergi dilimleri geçmişte 7 veya 8’inci ayda yüzde 20 dilime girerken şimdi 4’üncü ayda vergi dilimlerimiz bir üst noktaya girmeye başladı.” Arslan, yüksek enflasyonun en fazla çalışanları, ücretle geçinenleri etkilediğini ifade etti.

9 yıldır asgarî ücretin altında maaş alıyorlar

Emekli maaşlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Arslan, şunları söyledi: “2016 yılından bu tarafa işçi emeklilerinin maaşları asgarî ücretin altında kalmaya başladı. 2016’dan önce en düşük işçi emekli maaşı, asgarî ücretin üzerindeydi ama son 8 yıldır emekli olan işçilerin en düşük emekli maaşları, asgarî ücretin neredeyse yüzde 50 daha aşağısındaydı. Bu gerçekten Türkiye’ye yakışmıyor. Emeklilerin, emekli olacak işçilerin bu ülke için, işverenleri için iş yerlerinde alın teri, emeğini almak adına yaptıkları mücadeleler, yaptıkları fedakarlıkların karşılığında Sosyal Güvenlik Kurumundan 12 bin 500 lira maaş almak zorunda kalmaları Türkiye’ye yakışmıyor.”