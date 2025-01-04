Hayal kırıklığı sırası emeklide

ENFLASYON, RAKAM OYUNLARIYLA DÜŞÜK GÖSTERİLİNCE MAAŞ ZAMLARI BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI. ALIM GÜCÜ İYİCE DÜŞEN EMEKLİ BİR KEZ DAHA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI.

SEFALET ZAMMI

Memur ve memur emeklilerinin ocak ayı zam oranı 11,54 olurken, İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15,75 olacak.



Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1.03 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 44,38 oldu. Böylece 6 aylık enflasyon oranı ile memur ve emeklinin zam oranı da belli oldu.

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. Emekli maaşları, 2025 yılının ilk 6 ayında yüzde 15,75 oranında artacak. Memur ve memur emeklilerinin maaşları, 2025 yılının ilk 6 aylık döneminde yüzde 11,54 oranında zamlanacak.

ENAG: 83.40, TÜİK: 44.38

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) verilerine göre, tüketici fiyatları Aralık 2024'te bir önceki aya göre yüzde 2,34 arttı.

Yıllık enflasyon yüzde 83,40 oldu. ENAG'ın açıkladığı enflasyon rakamının TÜİK'in iki katına yakın olması, rakamlarla oynanarak "Ekmeğimizden mi çalınıyor?" sorusunu yeniden gündeme getirdi.