Bu maliyetlerle ucuz zeytinyağı hayal

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, zeytinyağında artan fiyatların piyasada taklit ve tağşişli ürünlerin sayısını daha fazla artırdığını belirterek, ” Zeytinyağının perakende fiyatını düşük tutarak daha fazla kar sağlamak için taklit ve tağşişe başvuruluyor. Tüketicilerimizin bu hile ve sahtekârlığı tespit etmesi mümkün değildir. Bu gibi taklit ve tağşiş ürünler kesin olarak laboratuvar testleriyle anlaşılıyor” dedi.

SEYHAN ŞENTÜRK - İSTANBUL Bayraktar, “Üreticilerimizin ürünü sofralarımıza içeriğinde ne olduğu belli olmayan yağ olarak girmemelidir. Tüketicilerin sağlıklı ve dengeli beslenmesinde önemli bir yeri olan zeytinyağında taklit ve tağşişin önlenmesi için 81 ilde denetimlerin sık sık yapılması gerekiyor” diye konuştu. Bayraktar, “Girdi fiyatları, lojistik, işçilik vb. maliyetler hızla artıyor. Bu maliyetlerle üretilen ürünlerin tüketiciye ucuza ulaşması mümkün değildir. İşte bu noktada halkımızın sofrasına hakiki zeytinyağını düşük fiyatla sunabilmek için, üretim maliyetlerinin düşürülmesi de büyük önem taşıyor” şeklinde konuştu.

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