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31 EKİM 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Çarşı pazar ateş pahası

30 Ekim 2024, Çarşamba 23:47
Artan enflasyon ve hayat pahalılığı pazaryerlerine de yansıdı. Kış sebzelerinin tezgahlarda yerini almalarıyla beraber zamlar da gelmeye başladı.

BirGün, İzmir’in Konak ilçesinde, Hatay semt pazarında vatandaşlar ve esnafla konuştu. Vatandaşın da esnafın da pahalılıktan yakındığı pazarda sebze ve meyve fiyatları cep yakıyor. Meyve ve sebzeye gelen fahiş zamlardan sonra pazar esnafı da vatandaş da günü geçirmekte zorlanıyor. Hem mevsim değişikliğinden hem de maliyetlerin artışından dolayı fiyat artıran esnaf, ürününün elde kalmasından şikâyetçi. Kışa girerken fiyatların daha da artacağını vurgulayan pazarcı Hasan Güleç, “Biber 100 liraya kadar çıkacak. Almadan gidiyor insanlar. Alan da 4-5 tane. Haftalık alışveriş için peyniri, eti dahil etmeden hesap yapsak, 1500 lira yetmez şu an” diye konuştu. Maliyetlere zam geldikçe esnafın da fiyat artırmak zorunda kaldığını vurgulayan Şemsi Demir ise, “Sebzeler daha da pahalanacak, yurttaş da şikâyetçi ama ne yapsın? Artık meyveyi, sebzeyi parası olan yiyor” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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