Çiftçi banka ve tefecilerin eline düştü

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi ve CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin Hasaköy köyünde hububat üreticileri ile bir araya geldi. Buğday üreticisi Refik Başarır, “3 yıl önce buğday 8 liraydı, ekmek bir buçuk liraydı. Bugün ekmek 8 lira, buğday 7 lira” dedi.

Gürer ise, “2002 yılında çiftçi buğdayını sattığı zaman, 1 tonun karşılığında 11 çeyrek altın alıyordu. Bugün 1 ton buğday sattığında ise 2,5 çeyrek altın alıyor. Bu durumda 2002 yılına göre buğday çiftçisinin kazancı da bu kadar küçülmüş” diye konuştu. Üretici, “Eğer böyle giderse buğday ekimi gelecek yıl burada biter. Biçerdöver 170-180 bin liraya dekarını biçiyor. Geçen yıl 30 bin liraya biçiyordu. Tarla kirası, ilaç parası, su parası, tohum parası, balya parası, işçilik var, traktör gideri var. Zaten çalıştığımızı hesaba katmıyoruz. Sadece emeğimizin karşılığını alalım yeter, çalıştığımız yanına kâr kalsın” şeklinde konuştu. Buğday üreticisi, “Bizim mahsulümüz para etsin, biz destek de istemiyoruz. Bizim mahsulümüz para etsin, verdiği destek ne? Şurada 10 dekar tarlaya bir depo mazot almaz. Bizden mazot ve gübre desteğini kaldırsın, bizim mahsulümüz para etsin” sözlerine Gürer, “Şu an Türkiye’de tarıma ayrılan mazot desteği 16 milyar TL ama 3 milyar litre tarım kesimi mazot tüketiyor, aldığı vergi 43 milyar lira. ÖTV’yi KDV’yi kaldırdığın zaman destek yerine geçer. Destek vereceğine, ÖTV’yi KDV’yi kaldır” diye konuştu.

Ankara - Adnan Solmaz