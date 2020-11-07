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7 KASIM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Çiftçi tarladan çıkıyor

07 Kasım 2020, Cumartesi 00:01
CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Tarım ve hayvancılıkta dışa bağımlılık, girdi maliyetleri sürekli artarken çiftçinin ürününün sabit kalması ve yanlış tarım politikaları üretimdeki çiftçi sayısının hızla erimesine neden olduğunu, Türkiye’de, son 13 yılda sigortalı çiftçi sayısı yüzde 49 azaldığını söyledi.

Tarımdaki tehlikeye dikkat çeken Mehmet Güzelmansur, “Türkiye’de son 13 yılda 550 bin çiftçi sistemden çıktı., 2008 yılında Türkiye’de 1 milyon 127 bin olan çiftçi sayısı 2020 Ağustos ayında 577 bine geriledi. Bu her yıl ortalama 42 bin çiftçinin üretimden kopması demek. Bu hızla giderse 5-10 yıl içinde üretimde çiftçi kalmayacak” dedi. 

AMİK OVASI’NDA ÇİFTÇİ SAYISI % 69 AZALDI 

Bereketli topraklarıyla ünlü Amik Ovası’nda çiftçi sayısının azalmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Güzelmansur, “Tarımsal üretim açısından Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri olan Hatay’da, SGK verilerine göre, 2011’de 35 bin 400 sigortalı çiftçi vardı. Ağustos 2020’de bu sayı 11 bine düştü. Yani, 9 yılda Hataylı çiftçilerin % 69’u tarımsal üretimden kopmuş oldu. Bereketli topraklarıyla ünlü Amik Ovası’nda tarımın, çiftçinin durumu böylesine içler acısı. Bu gidişle 5 yıla kalmaz, Hatay’da, ne eken ne de diken çiftçi kalır” diye konuştu. 

ÇİFTÇİ ÜRETİME DÖNDÜRÜLMEZSE AÇLIK SORUNU BAŞLAR 

İktidarın yanlış tarımsal politikalarının çiftçiyi giderek artan bir borç sarmalına ittiğine işaret eden Mehmet Güzelmansur, “Tarım ürünleri ithalatı da, çiftçinin girdi maliyetleri de sürekli artıyor. Binbir emek vererek elde ettiği ürünü para etmiyor. Destekler sürekli azalıyor. Destekler geç açıklanıyor, zamanında ödenmiyor. Bu da çiftçinin borç yükünün sürekli artmasına neden oluyor. Çiftçiyi üretimden koparıyor. Hep söylüyorduk, ama Kovid-19 salgınıyla bir kez daha ortaya çıktı ki: Üretimden başka çıkış yolumuz yok. Çiftçiyi üretimde tutacak politikalar bir an önce hayata geçirilmezse, Türkiye açlık sorunuyla karşı karşıya kalır.” 

Etiketler: çiftçi, tarla
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