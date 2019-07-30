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30 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

Çiftçiler icralık

30 Temmuz 2019, Salı 17:05
Gıda Mühendisi ve İktisatçı yazar Mehmet Karlı Gazete Duvarda’ki yazısında, çiftçilerin borç batağında olduğunu belirterek, ‘’’Hangi çiftçi ve üretici ile konuşsam girdilerin (Tohum, gübre, ilâç, mazot vs.) pahalılığından yakınıyor.'' dedi.

Karlı öyle devam etti:

''Son günlerdeki döviz artışları ithale dayanan mazot, gübre, ziraî ilâç demeyeyim ziraî zehirlerin fiyatlarını ikiye katladı. Ancak örgütsüz üreticimizin ürünleri yerinde sayıyor. Buğday, arpa, fındık üreticisi, bütün ürün gruplarında durum farklı değil. Hasadın olduğu aylarda arz fazlalığı ile oluşan düşük piyasa fiyatı neticesinde üreticimizin mahsulünü satmasının ardından, yani hasattan birkaç ay sonra ürün tüccarın elinde iken pahalanma eğilimi gösteriyor. Çiftçilerimizin çoğu icralık ve bankalar artık kredi borçlarından dolayı çiftçilerin tarla ve traktörlerine de el koymaya başladı. Köylerimiz uzun yıllar uygulanan politikalar sonucu boşalmış durumda. Sanki savaş olmuş, terk edilmiş gibi köyler. Yıkık dökük duvarlar ve evler; sadece birkaç ihtiyar karşılıyor neredeyse gelenleri. Toprak yanlış uygulanan işleme, aşırı gübreleme, ziraî zehirler, kuraklık, küresel iklim değişikliği, girdilerin pahalılığı ve ürünün para etmemesi sonucu satışa çıkarılıyor. Tarım arazileri büyük çiftçiler ve şirketler tarafından satın alınıyor ve köyden kente sürekli göç yaşanıyor. Durum ülkemiz için oldukça yeni görünüyor. Son otuz yılın politikaları. Sanayileşmiş ülkeler bu durumu çok daha uzun yıllar öncesi yaşadı. Tarihin tabiî bir seyri gibi görünse de bir kişinin kırsaldaki maliyeti ve mutluluğunu şehir hayatı ne derece karşılayabilir? Özellikle işsizlik oranlarının çok yüksek olduğu ülkemizde.’’

Etiketler: çiftçi
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