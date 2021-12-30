Çimentoya yüzde 20 zam geliyor

İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu, çimentonun ocak ayında zamlanacağını söyledi.

Döviz kurlarındaki kısmi geri çekilmeyle birlikte her alanda indirim talebi doğsa da konut maliyetlerinde artış devam ediyor.

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu, çimentonun ocak ayında zamlanacağını duyurdu. Kısa süre önce müteahhitler, çimento fiyatlarında fahiş artışlar olduğu iddiasıyla grev yapmış; fiyatlarda durulma olunca grevlerini sonlandırmıştı.

Aynı dönemde Rekabet Kurumu da konu ile ilgili soruşturma başlatmıştı. Bu soruşturmanın yedi aydır bitmediğini söyleyen Tellioğlu, şu vurguyu yaptı: “Bugün, beton firmalarına çimento fiyatlarında yüzde 20 artış yapılacağı duyurulmuş. Halen çimentonun tonu ortalama 500 TL, bu artışla 600 TL’ye çıkacak. Çimentonun maliyetinde büyük oranda yerli girdi var, bu zam niye?” Cumhuriyet’in haberine göre, daha önce çimento maliyetlerinde en büyük payın enerji giderleri olduğunu ve çimentonun birinci sınıf bir inşaatın (arsa maliyeti hariç) toplam maliyeti içindeki payının yüzde 3 olduğunu söyleyen Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası ise zam haberlerine ilişkin sorulara cevap vermedi.

Haber Merkezi